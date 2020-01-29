شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بنمو مبيعات الهواتف الذكية 3 ٪ في جميع أنحاء العالم خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن مبيعات شركات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم تسير على الطريق الصحيح لتصل إلى 1.57 مليار وحدة في عام 2020، وذلك بزيادة قدرها 3 ٪ على أساس سنوي، وفقا لشركة الأبحاث جارتنر، ففي عام 2019، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 2 ٪، وهي المرة الأولى منذ عام 2008، حيث شهدت سوق الهواتف الذكية العالمي انخفاضًا ملحوظا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكان عام 2019 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لبائعي الهواتف الذكية، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة العرض في القطاع المتطور في الأسواق الناضجة ودورات الاستبدال الأطول عمومًا، وذلك وفقًا لما ذكرته "أنيت زيمرمان" نائبة رئيس الأبحاث في جارتنر، حيث قالت: "رغم ذلك في عام 2020 ، من المتوقع أن ينتعش السوق مع إدخال تغطية شبكة 5G في المزيد من البلدان، حيث يمكن للمستخدمين الذين أرجأوا شراء هواتفهم الذكية حتى عام 2020 توقعًا لخفض أسعارها أن يبدأون بالشراء مرة أخرى".

وسيبلغ إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة التى تعمل بشبكات 5G نحو 221 مليون وحدة في عام 2020 - ما يمثل 12 ٪ من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة - وأكثر من الضعف في عام 2021 ، إلى 489 مليون وحدة، وقالت الشركة: "سوف يتسارع تسويق هواتف 5G في عام 2020، حيث تم الإعلان عن تكلفتها أقل من 300 دولار، لذلك من المتوقع أن يتجاوز نمو مبيعات هواتف الجيل الخامس مبيعات هواتف الجيل الرابع على مدى اثني عشر شهرًا".

كما كشف تقرير آخر أن الهند تمكنت من تخطي الولايات المتحدة والحصول على مركزها لتصبح ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز الثالث، وبهذا أصبحت الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم لأول مرة في تاريخها، ووفقا لشركة الأبحاث السوقية Counterpoint فقد جرى ذلك الأمر خلال 2019 حيث شهدت السوق الهندية نمواً في هذا القطاع من الأجهزة.