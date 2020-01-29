شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصنع 70 مليون أيفون لموسم العطلات وتخطط لإطلاق 6 ملايين iPhone SE 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير Krish Sankar أن شركة أبل ستقوم بإنتاج 6 ملايين هاتف iPhone SE 2 في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس، وهذا ينطبق بشكل جيد مع شائعات سلسلة التوريد التي سمعناها والتي تشير إلى أن iPhone SE 2 (من المرجح أن يتم تسميته iPhone 9) سيصبح متاحا رسميًا في فبراير وسيطرح للبيع في مارس، وذلك بحسب موقع GSM الهندى.

فيما تقدر التوقعات أن يصل هاتف iPhone SE 2 والذي يأتى تحت اسم iPhone 9 بسعر 475 دولارًا وسيشكل 12٪ من إجمالي إنتاج أيفون خلال الربع الثاني من أبل، وهذا يعني أن الهواتف الأخرى التي يبلغ عددها 40 مليونًا ستكون في الغالب iPhone 11 بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وPro Max.

وخلال الربع الأول لأبل والذي يشمل الفترة من (1 أكتوبر - 30 ديسمبر)، أفادت الشركة أنها أنتجت 70 مليون هاتف أيفون، كان منهم حوالي 52 مليون من طرازات iPhone 11 وiPhone 11 Pro، فيما يقدر Sankar أن أبل تستهدف إنتاج 43 مليون أيفون جديد في الربع الثالث من السنة المالية، والذي ينتهي في 30 يونيو.

ووفقًا لتحليله، ستشحن أبل ما مجموعه 195 مليون هاتف أيفون في عامها المالي 2020 (1 أكتوبر 2019 - 29 سبتمبر 2020)، وسيصدر أول هاتف iPhone 5G في بداية عام 2021 لشركة آبل في شهر سبتمبر.