شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقدم شحنا مجانيا لمالكي سيارتها الكهربائية فى الصين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تفشي فيروس كورونا في الصين، قدمت شركة تسلا لعملاء سياراتها الكهربائية في البلاد ميزة لشحن بطاريات سياراتهم بشكل مجاني، وذلك حتى يتم حل الوضع، حيث كشف موقع Electrek التقني، أن الشركة أخطرت عملاءها بالقرار عبر تنبيهات على شاشات السيارات، مشيرةً إلى اندلاع المرض على أنه "فترة غير عادية"، وتأمل أن تساعد هذه الخطوة أولئك الذين تحركوا بسياراتهم رغما عنهم، حيث لم يرغبوا في استقلال وسائل النقل العام، حتى لا يزيدوا من خطر انتقال العدوى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أكدت السلطات في ووهان - مركز اندلاع المرض - بالفعل عدة آلاف من حالات الإصابة بمرض الجهاز التنفسي، وبطبيعة الحال، فإن مقدار الشحن الزائد الذي سيساعد أولئك الذين خضعوا للحجر الصحي في منتصف الأزمة مفتوح للمناقشة، لكن هذه البادرة تجعل العلاقات جيدة مع تسلا، التي لا تزال لديها سوق صغير نسبيًا في الصين.

ومع ذلك، فقد بادرت تسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى في السابق في مواجهة الكوارث الوطنية الأخرى، مما يوفر شحنًا مجانيًا لأولئك الذين يقعون في مسارات الحرائق والأعاصير، وبالتالي فهو مثال آخر على الطريقة التي يمكن بها للشركات في هذا القطاع أن تكون مفيدة في حالات الطوارئ الكبرى.

يذكر أن شركة تسلا كشفت مؤخرا عن عزمها فتح مركز للتصميم والأبحاث في الصين، وذلك لإنتاج سيارات "صينية الصنع"، حسبما ذكرت الشركة في منشور لها على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعية الصينية "WeChat"، حيث المنشور الأخير للشركة لتوظيف المصممين وغيرهم من الموظفين للمساعدة في تحقيق الهدف، ودعا لتقديم الطلبات بحلول 1 فبراير، لكنه لم يحدد موقع المركز.