كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “MCJOY” جهاز صغير سيمكنك من إعداد قهوة بالحليب أو كابتشينو أروع من “ستارباكس”

متابعة-سنيار: “MCJOY” آله صغيرة تمنح الحليب الساخن والبارد رغوة تضاهي تلك التي توفرها الآلات الاحترافية التي تُستخدم في المقاهي.

الآلة قائمة على محركات حاصلة على براءة اختراع مما يجعلها مدمجة وهادئة وفعالة.

تنتج “MCJOY” رغوة خفيفة وناعمة وكريمة حتى مع الحليب الخالي من الدسم في حوالي دقيقة واحدة.

ويحتوي هذا الجهاز متعدد الاستخدامات على أربعة أزرار لأنماط مختلفة من درجة حرارة وكثافة الرغوة، وهو يستخدم لفائف كهرومغناطيسية بدلاً من المحرك لدفع الخفق لوضع معايير جديدة لمستوى الضوضاء وقابلية رغوة الحليب.

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“MCJOY” مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتميز، مما يجعلها مقاومة للصدأ أو الكسر وتبدو رائعة في المطبخ أو المكتب.

“MCJOY” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 49 دولارا أو ما يقرب من 38 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال أبريل 2020.