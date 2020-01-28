شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كارثة.. شركة شهيرة لمكافحة الفيروسات تبيع بيانات مستخدميها لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحقيق مشترك أجرته Motherboard و PCMag ، أن شركة Avast الشهيرة لمكافحة الفيروسات قامت ببيع بيانات مستخدميها، لشركات كبرى حول العالم، إذ تعتمد Avast ، التى تدعى أن لديها أكثر من 435 مليون مستخدم، على شركة تابعة تسمى Jumpshot لبيع بيانات المستخدمين لمجموعة واسعة من الشركات، بما فى ذلك جوجل ومايكروسوفت.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تكشف المستندات وبيانات المستخدم المسربة التى تم الحصول عليها فى التحقيق أن المعلومات التى جمعتها Avast عن عشرات الملايين من مستخدميها تتضمن تفاصيل يعتبرها معظمهم حساسة، مثل سجل استعراض الويب، بالإضافة إلى سجل البحث وتاريخ المواقع ومقاطع الفيديو التى شاهدها المستخدم على يوتيوب.

وتظهر المستندات أن Avast تتبع زيارات المستخدمين إلى مواقع الإباحية أيضا مثل PornHub أو YouPorn وفى بعض الحالات سجلت الوقت الذى زار فيه المستخدم الموقع وأى فيديو معين شاهده.

على الرغم من أن البيانات لا يمكن تحديدها بشكل شخصى، مما يعنى أنها غير مصحوبة باسم أو معرف آخر، إلا أن الخبراء الذين قابلتهم Motherboard يقولون إن مستوى التفاصيل التى تتبعها Avast قد يقوض هويتها.

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وقال جونس أكار، الذى يدرس تتبع الإنترنت على نطاق واسع فى مجموعة أبحاث أمن الحاسوب والتشفير الصناعى فى قسم الهندسة الكهربائية فى جامعة لوفين: "معظم التهديدات التى تطرحها إزالة الهوية تأتى من القدرة على دمج المعلومات مع البيانات الأخرى، فمع وجود بيانات الطابع الزمنى وغيرها من النقاط، يمكن إعادة بناء الهويات".

وتحدد Avast أسعارها بناءً على خصوصية تلك البيانات، إذ تبيع المزيد من المعلومات الدقيقة بملايين الدولارات، فعلى سبيل المثال، اشترت شركة إعلامية مقرها نيويورك تدعى Ominicom بيانات بنحو 4.5 مليون دولار.

وأعطت هذه البيانات لشركة Omincom القدرة على الوصول إلى بيانات المستخدمين من 14 دولة مختلفة وبعض البيانات الشخصية مثل الجنس والتى يتم استنتاجها على أساس بيانات التصفح.