آبل تُجري محادثات أولية مع أستوديو الإنتاج السينمائي MGM حول صفقة إستحواذ محتملة

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي فقط، قامت شركة آبل بإطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها +Apple TV. قبل الإطلاق، كانت شركة آبل مشغولة بشراء العروض ومغازلة الممثلين والمشاهير لإنشاء العروض من أجل منصتها. الآن، يبدو أن شركة آبل تتطلع إلى المضي قدمًا نحو الأمام من خلال شراء أستوديو للأفلام.

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء CNBC، فيبدو أن شركة آبل أجرت محادثات أولية مع أستوديو الإنتاج السينمائي MGM حول صفقة إستحواذ محتملة. ومع ذلك، قبل أن تُصبح متحمسًا للغاية، فهذه مجرد محادثات أولية لقياس مدى الإهتمام بعملية إستحواذ محتملة، مما يعني أنه لم يتم توقيع أي شيء بشكل رسمي أو أن هناك أي تقدم يتخطى المحادثات.

ما من شك في أنه ينبغي أن تمضي هذه المحادثات قدمًا نحو الأمام وأن تقوم شركة آبل بالإستحواذ على MGM، لأنه من شأن ذلك أن يمنح لشركة آبل كتالوجًا ضخمًا جدًا من العروض التي يمكن لها إضافتها إلى خدمة +Apple TV الخاصة بها. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل ليست الوحيدة التي تفكر في ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن Netflix تُعتبر أيضًا من بين الشركات التي أجرت محادثات مع أستوديو الإنتاج السينمائي MGM.

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من المنطقي أن تكون آبل و Netflix مهتمة بالحصول على MGM. مع المنافسة الشديدة في سوق خدمات بث الأفلام والمسلسلات اليوم، خاصة في ظل دخول شركات مثل Disney التي إستحوذت على Fox منذ فترة غير طويلة، يمكن لشركات مثل آبل و Netflix أن تستفيد بالتأكيد من إمتلاك شركة إنتاج كبرى مثل MGM إذا كانت تأمل في أن تظل في ركب المنافسة.