آبل تخطط لإنتاج 6 ملايين وحدة من الهاتف iPhone 9 في أوائل العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للمحلل Krish Sankar من شركة الإستثمارات Cowen & Co، فسوف تقوم شركة آبل بإنتاج ستة ملايين وحدة من الهاتف iPhone SE2 والذي من المرجح أيضًا أن يحمل إسم iPhone 9 في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس. سيتم الكشف رسميًا عن هذا الهاتف في شهر فبراير المقبل، وسيُطرح للبيع في شهر مارس الموالي.

يعتقد المحلل Krish Sankar أن سعر الهاتف iPhone 9 سيبلغ نحو 475 دولار أمريكي، وسيشكل 12 في المئة من إجمالي وحدات iPhone التي سيتم إنتاجها في الربع الثاني من السنة المالية لشركة آبل. وهذا يعني أن الهواتف الأخرى التي يبلغ عددها 40 مليون وحدة ستكون في الغالب عبارة عن iPhone 11 بالإضافة إلى iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

خلال الربع الأول من السنة المالية لشركة آبل ( 1 أكتوبر إلى غاية 30 ديسمبر )، تردد أن شركة آبل قامت بإنتاج 70 مليون وحدة من هواتف iPhone، وكانت 52 مليون وحدة من هذه الهواتف عبارة عن iPhone 11 و iPhone 11 Pro.

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يعتقد المحلل Krish Sankar أن شركة آبل تهدف إلى إنتاج 43 مليون هاتف iPhone جديد في الربع الثالث من سنتها المالية، والذي ينتهي في 30 يونيو. ووفقا لتحليله، فسوف تقوم شركة آبل بشحن ما مجموعه 195 مليون وحدة في سنتها المالية 2020، وهو ما يعني في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2019 و29 سبتمبر 2020.

أولى هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستصدر في بداية السنة المالية 2021 لشركة آبل، وهو ما يعني في شهر سبتمبر المقبل.