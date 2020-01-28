إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف +Motorola Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة موتورولا هي الآن في الطريق الصحيح لكشف النقاب عن هاتف رائد جديد يُدعى +Motorola Edge في المستقبل القريب. لا توجد معلومات من الشركة عن هذا الهاتف، ولكننا نعرف الآن أن الإعلان الرسمي أصبح وشيكًا لأنه تم رصد هذا الهاتف اليوم في منصة إختبارات الأداء Geekbench، مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية الرئيسية.
ووفقا للمعلومات المدرجة في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا، فسوف يعمل الهاتف +Motorola Edge مسبقًا بنظام Android 10، وسيضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيضم معالج ثماني النوى بتردد 1.80GHz. ووفقا للتقارير السابقة، فقد تردد أن هذا الهاتف سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وسيكون حصريًا لشركة الإتصالات Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية.
للآسف، بقية المعلومات الخاصة بالهاتف +Motorola Edge لا تزال غير معروفة في الوقت الراهن، ولكن ينبغي أن نسمع عن هذا الجهاز في الأسابيع القليلة القادمة. وبغض النظر عن الهاتف +Motorola Edge، فشركة موتورولا تعتزم أيضًا الكشف عن ثلاثة هواتف أخرى في المستقبل القريب، ومن بينهم هاتف يأتي مع قلم.
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