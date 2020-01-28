فيروس كورونا يعيق خطط آبل لزيادة إنتاج آيفون في النصف الأول من 2020

أفادت صحيفة (نيكي أجيان ريفيو) Nikkei Asian Review اليوم الثلاثاء بأن خطة شركة آبل لزيادة إنتاج هواتف آيفون بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي قد تصل إلى طريق مسدود مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين.

وكانت الشركة قد طلبت من مورديها، الذين يوجد لدى العديد منهم مراكز تصنيع في الصين، ما يصل إلى 80 مليون آيفون في النصف الأول من عام 2020، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على خطط الشركة.

ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد طلبت شركة آبل ما يصل إلى 65 مليون من هواتف آيفون القديمة وما يصل إلى 15 مليون وحدة من هاتف آيفون المنخفض السعر الذي تخطط للكشف عنه في شهر آذار/مارس القادم. ومع ذلك، فإن الإنتاج الشامل الذي من المقرر أن يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير قد يتأخر بسبب تفشي الفيروس، وفق ما ذكرته نيكي.

Advertisements

وتسبب تفشي فيروس كورونا حتى الآن في مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4500 في الصين، وقد تقطعت السبل بعشرات الملايين خلال عطلة العام القمري الجديد وهزت الأسواق العالمية.

وارتفعت أسهم شركة آبل نحو 86٪ في عام 2019. وأغلق السهم منخفضًا بنسبة 3٪ تقريبًا ليصل إلى 308.95 دولارات يوم الاثنين، حيث تسببت المخاوف من فيروس كورونا في انخفاض أسهم شركات التقنية، والتقنية العالية.