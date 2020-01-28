شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق أداة تتيح للمستخدمين حذف كافة بياناتهم المستخدمة بالإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع فيس بوك أداة جديدة للمستخدمين تتيح لهم حذف البيانات التى تم استخدامها لتقديم إعلانات مستهدفة استنادًا إلى نشاطهم على مواقع الويب والتطبيقات الأخرى، إذ أتاح عملاق الشبكات الاجتماعية أداة Off-Facebook Activity "النشاط خارج فيس بوك" لجميع المستخدمين بعد إطلاق أولى فى أيرلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا فى أغسطس الماضي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تتيح لك الأداة معرفة المعلومات التى يحتفظ بها فيس بوك بناءً على مواقع الويب الأخرى التى قمت بزيارتها أو التطبيقات التى تستخدمها، ثم تتيح لك إما حذفها أو تركها.

ويقول فيس بوك إن الأداة يمكن أن يكون لها بعض التأثير على أعماله، ولكن إعطاء الناس القدرة على التحكم فى بياناتهم كان أكثر أهمية، فعندما أعلن عنها لأول مرة فى أغسطس 2019، قال العملاق التكنولوجى إن الميزة ستسمح للمستخدمين بفصل النشاط خارج فيس بوك فى المستقبل عن حساباتهم.

ويتم تقديم الكثير من الإعلانات على الإنترنت للمستخدمين استنادًا إلى عادات المشاهدة السابقة عبر الإنترنت، مع قيام الشركات بالدفع لمواقع مثل فيس بوك لاستخدام معلومات النشاط هذه لوضع إعلانات أمام المستخدمين الذين تعتقد أنها ذات صلة بهم.

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وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك: "يمثل النشاط خارج فيس بوك مستوى جديدًا من الشفافية والتحكم، ولقد عملنا على هذا لفترة من الوقت لأننا اضطررنا إلى إعادة بناء بعض أنظمتنا لجعل هذا ممكنًا."

يتزامن إطلاق أداة Off-Facebook Activityعلى فيس بوك للمستخدمين حول العالم مع اليوم العالمى لخصوصية البيانات - بهدف إبراز الحاجة إلى حماية البيانات.

قال ستيف هاتش، نائب رئيس شمال أوروبا فى فيس بوك: "هناك عدد من الطرق التى يمكنك من خلالها التحكم فى معلوماتك على فيس بوك ونحن نبحث دائمًا عن طرق أكثر للقيام بذلك، لهذا السبب، من اليوم ستسهل الأداة إدارة التطبيقات والمواقع التى يمكنها الوصول إلى معلوماتك".

وأضاف هاتش: "نحن نحتفل أيضًا باليوم العالمى لخصوصية البيانات عن طريق تذكير ملايين المستخدمين فى المملكة المتحدة بالتحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم من خلال فحص الخصوصية البسيط الخاص بنا حتى تتمكن من التحكم فى ما تشاركه ومع من."