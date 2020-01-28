لمستخدمي هواتف هواوي.. بريطانيا تتخذ إجراءات قوية ضد الشركة





أعلنت المملكة المتحدة أنها ستستبعد شركة هواوي الصينية من المواقع الجغرافية الحساسة مثل المواقع النووية والمواقع العسكرية في البلاد، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، بعد فترة وجيزة من إعلان بروكسل أنها ستسمح لشركة "هواوي" بدور محدود في تقنيات "الجيل الخامس" في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "رويترز"، عن نيكي مورغان، سكرتير الشؤون الرقمية البريطاني، في إشارة إلى شبكات الجيل الخامس عالية السرعة التي توفر نقل بيانات بشكل فوري وموثوق، وتحسين مستوى اتصالات عالمي في أقرب وقت ممكن، مع مراعات أمننا القومي".

ورحبت شركة هواوي بالأخبار القائلة إن لها دورًا محدودًا على الأقل في بناء شبكات الجيل الخامس عالية السرعة في بريطانيا ، بعد أن ضغطت واشنطن بشدة على الشركة لتهميشها بالكامل بشأن المخاوف الأمنية.