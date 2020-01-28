شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هزاع المنصوري يشيد بسير رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير خارج المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري برائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير ومشاركتها في السير في الفضاء مرتين ضمن أول مهمة سير فضائية نسائية خارج محطة الفضاء الدولية، وقال المنصوري في تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ليس من المستحيل تحقيق الأحلام! ومثال على ذلك زميلتي جيسيكا مير التي لم تكتفِ فقط بأن تكون ضمن أول مهمة سير نسائية في الفضاء مع رائدة الفضاء كريستينا كوك، بل قامت أيضًا بالسير في الفضاء مرتين إضافيتين منذ انطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019!".

واعتاد رائد الفضاء الإماراتي استعادة ذكرياته داخل محطة الفضاء الدولية، حيث يقوم المنصوري بين الحين والآخر بنشر صور له داخل المحطة والتى كان يعرض خلالها أبرز الأعمال التى كانوا يقومون بها، فقد سبق وأن نشر المنصوري صور له داخل المحطة وعلق عليها: "على الرغم من جميع الصعوبات التي قد تواجه الإنسان في الفضاء، إلا أن هناك جانبًا ممتعًا يعيشه الرواد فقط في الفضاء، فعلى سبيل المثال، تخيل أن تتبلور صورتك في فقاعة ماء!"

واستكمل: "من دون وجود الجاذبية لسحبها إلى الأسفل، فإن القوى التي تتحكم في جزيئات الماء تكون جميعها متساوية. وبالتالي فإن جزيئات الماء تتكون في الفضاء على شكل فقاعة، بحيث تشغل أقل مساحة ممكنة للحفاظ على وحدتها.

يذكر أن "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الماضى 2019، استمرت لمدة 8 أياما، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعلى الرغم أن إقامة المنصوري في الفضاء كانت قصيرة نسبيًا، إلا أن الرحلة كانت تاريخية، فهو أول زائر لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها الأمة الأربعين في العالم التي ترسل شخصًا إلى الفضاء.

وارتدى المنصورى ملابسه الإماراتية فى المحطة حيث نشر تغريدة كتب فيها: "يسرني أن أتاح لى الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتنا الإماراتية مع الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية" والتى شاركها في يوم الثلاثاء السابق إلى جانب صورة مع أعضاء الطاقم الثمانية الآخرين الموجودين حاليًا على متن المختبر المداري.