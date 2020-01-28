تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Oppo Reno Ace: أسرع شاحن بالعالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo هاتف Oppo Reno Ace في شهر أكتوبر من عام 2019، ويعتبر هذا الهاتف من ضمن هواتف الفئة المتوسطة، وهو يجمع بين ميزات متعددة ومتنوعة والتي من شأنها أن ترفع من مبيعات الهاتف بشكل كبير.

إليكم مراجعة للهاتف المحمول Oppo Reno Ace:

التصميم

يأتي الهاتف بتصميم أنيق زجاجي من الأمام والخلف وإطار من الألمنيوم، وتبلغ أبعاد الهاتف 161 × 75.7 × 8.7 ملم، في حين يبلغ وزنه 200 جرام.

من الأمام ستجد شاشة كبيرة مزودة بمستشعر لبصمة الأصبع أسفلها ونتوء قطرة المياه من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية، ومن الخلف يوجد إعداد كاميرا رباعي مقترن بفلاش، ولقد تم تزويد طبقة Gorilla Glass 5 من الجهة الخلفية.

يضم الهاتف زر الطاقة من الجانب الأيمن، بينما تظهر أزرار التحكم في الصوت بالجانب الأيسر. ومن الأسفل، ستجد منفذ USB-C ومقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

يحتوي الهاتف أيضًا على مايك مدمج يحجب الضوضاء المحيطة بالمتحدث عند إجراء المكالمات أو أثناء التسجيلات الصوتية.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق الغامق واللون البنفسجي، ولا يدعم أي معيار لمقاومة المياه، كما انه لا يوفر فتحة لإدخال بطاقات ذاكرة خارجية.

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED مزودة بطبقة Gorilla Glass 6 بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل بكثافة 402 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 20:9، وتستحوذ الشاشة على 84.9 بالمئة من هيكل الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون من التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% بالإضافة إلى معايير HDR10، كما أن تردد الشاشة يبلغ 90 هرتز وهذا من شأنه أن يوفر لك سلاسة ممتازة مع استخدام الشاشة.

من اهم ما يميز هذه الشاشة هو انه يمكن الاعتماد عليها في مسألة الملتيميديا واللعب، كما أن مستوي الإضاءة مع الوضع التلقائي يصل إلى 717 nits وهذا مستوي رائع للإضاءة.

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الكاميرا

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وكاميرا ثانوية مكبرة حتى ضعفين بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وكاميرا ثالثة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، هذا وبالإضافة إلى مستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل. ويأتي إعداد الكاميرا هذا مقترن بفلاش مزدوج من نوع LED.

تدعم الكاميرا الخلفية كل من وضع البانوراما والـ HDR والـ PDAF وإمكانية التركيز التلقائي، كما أنها تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 أو 120 أو 240 إطار في الثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وتدعم خاصية HDR وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 855+ ثماني النواة بتقنية تصنيع 7 نانومتر، ويوفر المعالج أداء سريع وسلس جدًا للهاتف مع المهام المتعددة، كما انه يدعم معالج رسومات Adreno 640 بتردد 700 ميجاهرتز.

كما يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie المستند إلى واجهة مستخدم ColorOS 6.1.

أما عن الذاكرة، فيضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 12 ميجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وللأسف، لا يوجد إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يدعم الهاتف اتصال Wi-Fi 802.11 وبلوتوث إصدار 5.0 وGPS وNFC وراديو FM.

البطارية

يتضمن الهاتف بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4000 مللي أمبير، وتدعم هذه البطارية تقنية الشحن السريع SuperVOOC Super Flash Charge 2 بقوة 65 واط حيث يتم شحن بأكمله خلال 30 دقيقة فقط.

السعر

يبدأ سعر Oppo Reno Ace من 420 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر هاتف Oppo Reno Ace مثالي إلى حد ما مقارنةً بمنافسيه، فهو يضم ميزات عديدة بما في ذلك التطورات الملحوظة بالكاميرا والأداء والشاشة، والأهم من ذلك هو سعره المنخفض. 9.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق

شاشة ممتازة

أداء سريع وسلس

كاميرات جيدة

بطارية اصلبة السلبيات واجهة ColorOS ليست بالأمثل

لا يوجد معيار لمقاومة المياه

لا يوجد فتحة لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية

لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي

يفتقر إلى متجر Google Play

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