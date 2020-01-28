تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن تأجيل موعد شحن Motorola Razr حتى 18 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة موتورولا التجارية عن تأجيل موعد شحن هاتفها الصدفي القابل للطي Motorola Razr حتى 18 من فبراير المقبل، دون أن تكشف عن تفاصيل واضحة عن سبب التأجيل.

كشفت شركة موتورولا رسمياً عن أول إصدار لها من الهواتف القابلة للطي Motorola Razr خلال شهر نوفمبر الماضي، ولقد حددت الشركة يوم 6 من فبراير لبدء شحن الهاتف، إلا أن موتورولا أعلنت اليوم عن تغيير موعد إطلاق الهاتف للبيع في الأسواق.

انطلق هاتف Motorola Razr بتصميم جديد في الهواتف القابلة للطي، مع مستوى تسعير أقل من الإصدارات المميزة التي قدمت من هواوي وسامسونج العام الماضي، ولقد جذب الهاتف الأنظار بالفعل منذ الإعلان الأول، كما ترقب الكثير من المستخدمين توفر الهاتف للبيع في الأسواق.

ولقد جاء قرار موتورولا الجديد بتأجيل موعد إطلاق Motorola Razr للأسواق بشكل مفاجئ اليوم، بشكل خاص مع إنطلاق حملة الترويج للهاتف مؤخراً، إلا أن موتورولا لم تكشف رسمياً عن سبب هذا التأجيل، بينما تتجه بعض التوقعات إلى أن الشركة قد تلقت الكثير من طلبات الحجز مما دفعها لتأجيل إطلاق الهاتف.

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ولقد أعلن عن الموعد الجديد لبدء شحن هاتف Motorola Razr عبر الموقع الرسمي لشركة Verizon وأيضاً على صفحة الهاتف الرسمية في شركة موتورولا.

يذكر أن هاتف Motorola Razr يتميز بحجم شاشة 6.2 إنش، تدعم دقة عرض 2142 في 876 بيكسل، كما يضم شاشة خارجية بحجم 2.7 إنش، ويأتي الهاتف بإطار واضح أسفل الشاشة يضم مستشعر للبصمة، كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يتميز هاتف Motorola Razr بقدرة بطارية 2510 mAh، ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9 Pie، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر 16 ميجا بيكسل مع EIS، وتتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بسعر 1499 دولار.

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