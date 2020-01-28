POCO تؤكد مجددًا قدوم الهاتف Poco X2 مع شاشة تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تكشف العلامة التجارية الصينية POCO عن هاتفها الذكي الثاني والذي سيحمل إسم Poco X2 في اليوم الرابع من شهر فبراير المقبل. لا نعرف سعره بعد، ولكننا نعرف الآن أنه سيتم بيعه في الهند من خلال المتجر الإلكتروني FlipKart نظرًا إلى أنه تم الآن وضع الصفحة الخاصة بالهاتف على الموقع الرسمي للمتجر.

تؤكد صفحة الهاتف مرة أخرى أن الهاتف Poco X2 سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ويعد متجر FlipKart بالكشف عن المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف في الأيام التي ستسبق الإعلان الرسمي.

يُعتقد على نطاق واسع أن الهاتف Poco X2 سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 الحالي، وهذا ما يعني بأنه سيضم بدوره معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وشاشة +FullHD بحجم 6.67 إنش، وبطارية بسعة 4500mAh.

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هذا يعني كذلك أن الهاتف Poco X2 سيضم كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هناك صورة على الموقع الرسمي للشركة تلمح إلى أن الهاتف Poco X2 سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية مع ما يبدو بأنه مستشعر لبصمات الأصابع مع العلم بأن الهاتف Redmi K30 يضم أربع كاميرات في الخلف ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

نحن على بعد أسبوع واحد فقط من كشف النقاب عن الهاتف Poco X2، وفي ذلك الحين سنتأكد مما إذا كان هذا الهاتف سيحصل على نفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 أو ما إذا كان سيكون هاتف مُختلف تمامًا.