موتورولا ستعلن عن هاتف رائد وثلاثة هواتف أخرى يوم 23 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت موتورولا محورًا للعديد من التقارير في الأونة الأخيرة بفضل هاتفها القابل للطي Motorola Razr 2019 الذي سيتم إطلاقه قريبًا، ولكن يبدو أن شركة موتورولا لديها المزيد من الأشياء الجديدة لنا. قبل يوم واحد من إنطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، وبالضبط في اليوم 23 فبراير، ستستضيف شركة موتورولا حدثًا نتوقع أن نرى فيه الهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power بالإضافة إلى هاتف من الفئة المتوسطة مع قلم والهاتف الرائد +Motorola Edge. من المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا ، لكن هذه هي المعلومات الرسمية الوحيدة التي لدينا في الوقت الحالي.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Moto G8 مع مواصفات تشمل شاشة +HD بحجم 6.39 إنش، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. من المتوقع أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh.

يُشاع من ناحية أخرى أن الهاتف Moto G8 Power سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.36 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وبطارية بسعة 5000mAh، فضلا عن نفس الكاميرات الثلاثة الموجودة في الهاتف Moto G8 بالإضافة إلى كاميرا إضافية ستعمل ككاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل.

أما بالنسبة للهاتف +Motorola Edge، فهو سيضم شاشة مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي على غرار الهاتف Moto G8 Power، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB. وبالعودة إلى شهر ديسمبر الماضي، فقد كانت موتورولا واحدة من العلامات التجارية التي أكدت أنها ستُطلق هاتف مزود بالمعالج Snapdragon 865، ويبدو أنه حان الوقت لنحصل على هذا الهاتف الرائد. كالعادة، سنبقيك على علم بكل التفاصيل المحيطة بهواتف موتورولا الجديدة.