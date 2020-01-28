سلسلة هواتف Galaxy S9 Series بدأت بدورها بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإختبار تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S9 Series منذ فترة، وهي الآن بدأت بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لهذه السلسلة التي كانت تعد فيما مضى هواتفها الرائدة في السوق. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن تحديث Android 10 الرسمي والمستقر متوفر الآن فقط في بعض المناطق مثل ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من المفترض أن يشق طريقها لبقية المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث يبلغ حجمه نحو 2 جيجابايت، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أنه يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأحدث من الأندرويد، فضلا عن واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من سامسونج، والإصلاحات الأمنية لشهر يناير.

كما سبق وأشرنا،

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.