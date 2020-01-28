مايكروسوفت تُساعد جوجل على جلب ميزة إدارة التبويبات المتعددة للمتصفح Google Chrome

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد مايكروسوفت وجوجل منافستين في مجال التكنولوجيا، ولكن في الأونة الأخيرة، أصبحت كلا الشركتين أكثر توافقًا من أي وقت مضى عندما أطلقت مايكروسوفت إصدارًا يستند على محرك الويب Chromium التابع لشركة جوجل من المتصفح Microsoft Edge. يبدو أن شركة جوجل على وشك الإستفادة من قرار مايكروسوفت فيما يخص إدارة التبويبات المتعددة.

الآن في المتصفح Google Chrome، إذا أردت أن تجلب عدة تبويبات إلى نافذة جديدة، فيجب عليك سحبها واحدة تلو الأخرى. ومع ذلك، يبدو أنه في نسخة Chromium من المتصفح Microsoft Edge، يمكن للمستخدمين سحب عدة تبويبات إلى نافذة جديدة دفعة واحدة، ويبدو أن مايكروسوفت ستساعد جوجل على تحقيق نفس الشيء على المتصفح Google Chrome.

في ملاحظة في Chrome Gerrit، ناقش مهندس البرمجيات في شركة جوجل، السيد Leonard Grey نظيره في شركة مايكروسوفت، السيد Justin Gallagher نقل الميزة التي تحدثنا عنها سابقًا إلى المتصفح Google Chrome، ويبدو أنهم سيعملون على ذلك. لم يتم تنفيذ هذه التغييرات بعد، ولكن إذا كنت أحد مستخدمي Chrome Canary، فهناك إحتمال أن تظهر في المستقبل القريب.

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على الرغم من أنها ليست ميزة جديدة كليًا، فهي واحدة من تلك التحسينات في جودة الحياة والتي ينبغي أن تجعل الإستخدام الكلي للمتصفح أفضل. لا يوجد حاليًا إطار زمني للوقت الذي قد نتوقع فيه أن تصل هذه الميزة إلى النسخة الرسمية العامة من المتصفح Google Chrome، ولكننا سنحرص على إعلامكم بمجرد أن يتم إنجاز الأمر.