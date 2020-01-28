إليكم بعض الصور التي تحاول أن تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Huawei P40 Premium

فاطمة أيت طالب - دبي -

آخر مرة تحدثنا فيها عن الهاتف Huawei P40 Pro، كانت عندما قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر صورة رسمية مسربة لهذا الهاتف باللون الأخضر الفاتح. في وقت سابق من الأسبوع الماضي، شاهدنا أيضًا صور واقعية للهاتف في الأماكن العامة.

اليوم، تم نشر مجموعة جديدة من الصور الحاسوبية من قبل المصمم Waqar Khan. بالإضافة إلى الصور الثابتة للهاتف والتي تستند على التسريبات والشائعات الحديثة، فقد قام المصمم المذكور آنفًا أيضًا بإنشاء فيديو يحاول أن يستعرض لنا من خلاله كيف سيبدو تصميم الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei من مختلف الزوايا.

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هذه الصور الجديدة تظهر لنا الهاتف Huawei P40 Premium مع شاشة منحنية في الأطراف الأربعة، ومستشعر للبصمة في الشاشة، فضلا عن ثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المُزدوجة. هذه الصور تعرض لنا الهاتف Huawei P40 Premium وهو يضم زر تشغيل مع اللمسة الحمراء التي تميز هواتف Huawei، والعلامة التجارية Leica في الكاميرا.

Huawei P Series هي سلسلة الهواتف الرائدة الموجهة لعشاق التصوير الفوتوغرافي. نحن نتوقع أن نرى كاميرات ذات أداء قوي قد تنافسها الكاميرات التي سيأتي بها الهاتف Galaxy S20 Ultra علمًا أن هذا الأخير سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا مُقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 10 أضعاف. وتشير الشائعات إلى أن شركة Huawei ستقوم بإطلاق ثلاثة هواتف رائدة هذا العام كجزء من سلسلة هواتف Huawei P Series، وستشمل هذه الهواتف كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro إضافة إلى Huawei P40 Premium، والذي تردد أنه سيضم خمس كاميرات على عكس الهاتف Huawei P40 Pro الذي تردد أنه سيضم أربع كاميرات فقط في الخلف.

عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في شهر مارس المقبل.