تقرير جديد يكشف أن شركة Avast تبيع بيانات مستخدميها للشركات الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر ببرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة، فمن المحتمل أن يكون Avast أحد أكثر الخيارات شيوعًا والمستخدمة على نطاق واسع اليوم. ومع ذلك، يبدو أنه إذا كنت تقدر خصوصيتك جيدًا، فقد تحتاج إلى معرفة أن هناك تحقيق حديث أجرته Motherboard و PCMag، والذي كشف أن شركة Avast تبيع بيانات المستخدمين لشركات أخرى.

لتوضيح الأمر أكثر، لا تقوم Avast ببيع معلومات المستخدمين لتلك الشركات مباشرة، ولكن من خلال شركة تابعة لها تُدعى Jumpshot. إستنادًا إلى المستندات الداخلية التي تمكنت Motherboard و PCMag من الوصول إليها، فقد تم إكتشاف أن برنامج Avast يتتبع المستخدمين وأنشطتهم عبر الإنترنت، وحتى نقراتهم، وصولاً إلى معلوماتهم.

سبق لشركة Avast أن أبلغت المستخدمين الذين شاركوا في مبادرة الشركة لمشاركة بياناتهم معا أن البيانات التي تقوم بجمعها قد تم إلغاء تحديدها، مما يعني أنه لا أحد يعلم أنه أنت. ومع ذلك، وفقا لموقع PCMag، فهذا ليس صحيحًا تمامًا. هذا يرجع إلى حقيقة أن نشاط المستخدم الذي تم تتبعه مفصل للغاية بحيث يصبح فريدًا لكل مستخدم.

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أعطى الموقع مثالاً على كيفية إستخدام نقرة واحدة لمعرفة أن أحد المستخدمين إشترى شيئًا من أمازون في أي تاريخ وفي أي وقت، مما يعني أنه لن يكون من الصعب على أمازون معرفة من هو هذا المستخدم بناءً على هذه المعلومات وحدها.

سبق لشركة Avast أن تعرضت للعديد من الإنتقادات في الماضي عندما إتضح أن الإضافة الخاصة بها على المتصفحات كانت تجمع بيانات أكثر مما هو ضروري، مما أدى إلى إزالة تلك الإضافة مؤقتًا من متاجر الإضافات الخاصة بالمتصفحات.