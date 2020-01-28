شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا لا تخطط لإرسال رحلة مأهولة إلى المريخ حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح يفجينى ميكرين، المدير العام للأنظمة الفضائية المأهولة فى روسيا، فى المؤتمر العلمى "لكوروليف ريدينجس" لرواد الفضاء فى موسكو، بأنه لم يتم التخطيط لرحلات مأهولة إلى المريخ فى برنامج الفضاء الروسى حاليا، وقال: "حتى الآن لا توجد خطط لمثل هذه الرحلات، وهذا ليس شيئا أساسيا ضمن سياسة الدولة، كما أنه يجب أن يتم إنجاز الرحلات الجوية إلى القمر قبل الرحلات إلى المريخ".

وتخطط روسيا وأوروبا فى عام 2020 لإطلاق محطة "ExoMars-2020" إلى المريخ، وهى تتألف من وحدة طيران أوروبية ووحدة هبوط روسية، والتى ستتضمن منصة هبوط Kazachok، حسب سبوتنيك.

ومن المقرر هبوط المحطة على المريخ فى مارس 2021، وتهدف إلى البحث عن إمكانيات بدء الحياة فى ماضى أو حاضر المريخ، عن طريق إرسال العديد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطة صاروخين من نوع "بروتون".

وقد أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لإطلاق 20 صاروخا من نوع "سويوز" خلال العام الجارى، وقال بيان صادر عن المؤسسة :" نخطط لإطلاق 20 صاروخ سويوز عام 2020، بعضها مخصصة لإطلاق أقمار صناعية روسية وأخرى لإطلاق أقمار أجنبية، وبعضها سيحمل مركبات ستتجه نحو محطة الفضاء الدولية".

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وكان المدير العام للمؤسسة، دميترى روجوزين، قد أشار فى بيان سابق إلى أن "روس كوسموس" أشرفت العام الجارى على إطلاق 22 صاروخا روسيا إلى الفضاء العام الجارى، وتخطط لعمليات إطلاق أخرى قبل نهاية العام، وأن العام المقبل سيشهد 20 عملية إطلاق لصواريخ "سويوز" الروسية إلى الفضاء.

وفى مقابلة أجراها مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قال روجوزين: "نخطط لإطلاق 5 صواريخ فضائية من نوع سويوز من مطار فوستوتشنى العام القادم، وأول عملية إطلاق ستتم فى أبريل المقبل، كما نخطط لزيادة عدد عمليات الإطلاق من هذا المطار مستقبلا". وأشار إلى أن إطلاق صواريخ "سويوز" الأخرى سيتم من قاعدة" بايكونور" الفضائية فى كازاخستان.