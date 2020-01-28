شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتشار فيروس كورونا يهدد بإفشال خطط شركة آبل فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخشى شركة أبل الأمريكية من تعطل خطتها لزيادة أجهزة "iPhone" بنسبة 10% فى النصف الأول من هذا العام، فى حال انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء الصين.

وكانت الشركة طلبت من سلسلة مصانعها الموجودة فى الصين، تصنيع ما يقارب 80 مليون iPhone فى النصف الأول من عام 2020.

قامت شركة آبل بحجز طلبات لما يصل إلى 65 مليون من هاتف iPhone قبل نهاية العام الماضى، وما يصل إلى 15 مليون طلب لجهاز من الطراز المحدث الذى تخطط للكشف عنه فى مارس، وفقا لموقع "سبوتنيك"

ومع ذلك، فإن الإنتاج الضخم، المقرر أن يبدأ فى الأسبوع الثالث من فبراير القادم قد يتأخر بسبب تفشى الفيروس.

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وفرضت الأجهزة المعنية بالصين إجراءات مشددة للكشف على المسافرين عبر المطارات المختلفة سواء القادمين أو المغادرين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا القاتل، خاصة بعد تفشى المرض بمدينة ووهان الصينية وعدد من دول العالم، وتضمنت الإجراءات قياس درجة حرارة المسافرين بالأجهزة الحديثة.

وخصصت وزارة المالية الصينية، نحو 9 مليارات دولار، للمساعدة فى السيطرة على فيروس "كورونا"، حيث نشرت بيانًا على موقعها الإلكترونى تعلن فيه تخصيص الوزارة ولجنة الصحة الوطنية 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا.

وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل فى محاولة للحد من انتشار المرض.

كما أعلن المركز الصينى لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها أن 33 عينة من بين 585 عينة تم جمعها من سوق للمأكولات البحرية فى مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" وسط البلاد جاءت إيجابية بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التى تسببت فى تفشى الالتهاب الرئوى فى المدينة وانتشاره فى شتى أنحاء الصين.