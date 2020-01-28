شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية أمريكية تخطط لوضع "إيموجى" على لوحات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب في ولاية فيرمونت مشروع قانون جديد، سيسمح لسكان الولاية بإنشاء لوحات ترخيص تضم رموز تعبيرية "إيموجى"، وإذا تم إقراره ، فإن مشروع القانون سيجعل فيرمونت أول ولاية في الولايات المتحدة تسمح بوجود الرموز التعبيرية كخيار للوحات ترخيص السيارة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قدمت مشروع القانون ممثلة الدولة ريبيكا وايت، وهى ديمقراطية تمثل منطقة في شرق ولاية فيرمونت، على طول الحدود مع نيو هامبشاير، ووفقًا لوايت، جاءت فكرة مشروع القانون من أحد ناخبيها، الذين شاهدوا قصة إخبارية عن مشروع قانون مماثل يمر في كوينزلاند بأستراليا في عام 2019، مما يجعلها أول مدينة في العالم تسمح بوجود الرموز التعبيرية على لوحات الترخيص.

ومقابل رسم بقيمة 340 دولارًا ، يمكن لسكان كوينزلاند الآن طلب لوحات المرور مع واحد من خمسة خيارات مختلفة للرموز التعبيرية، بما في ذلك دموع الفرح ووجه النظارات الشمسية والرموز التعبيرية المبتسمة والوامضة، والقلوب.

وقالت وايت لصحيفة بوسطن جلوب: "لقد شعر الناخب أنها ستكون فكرة رائعة يتفاعل معها الشباب، لا أعرف سعر هذه الرموز التعبيرية، لكن أعتقد أنها فكرة ممتعة".

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ويعد مشروع قانون وايت بسيط كما يبدو، إذ تقترح إنشاء لوحة تسجيل خاصة جديدة مع اختيار واحد من ستة رموز تعبيرية، بالإضافة إلى الرقم المميز الذي حدده مفوض السيارات أو الأرقام التي اختارها المالك المسجل للسيارة.

لا يحدد مشروع القانون أيًا من بين 3،019 من الرموز التعبيرية المعترف بها رسميًا، لكن من المفترض أن هذه التفاصيل ستتم مناقشتها في لجنة مجلس النقل، والتي تمت إحالة القانون إليها.

جدير بالذكر كشفت مؤسسة Unicode Consortium المسؤولة عن تطوير وترخيص الرموز التعبيرية "الإيموجي"، عن الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا لأول مرة على الإطلاق عبر منصات البرمجيات، وجاء الوجه الضاحك الباكى فى المقدمة.