تجربة النسخة الجديدة من Microsoft Edge مايكروسوفت ايدج

نسخة chromium من متصفح Microsoft Edge قد تم اصدارها هذا العام. المتصفح الجديد المبني على نواة Chromium المفتوحة المصدر يحمل العديد من التغييرات و هناك فرق كبير بينه و بين المتصفح القديم. و لأول مرة هذا متصفح من مايكروسوفت يمكن استعماله كمتصفح اساسي على جهازك الشخصي. لأول مرة لن تحتاج لتثبيت متصفح اضافي آخر لتستعمله فهذا المتصفح يكفي. و هذا المقال لمناقشة تجربة اولية لمتصفح مايكروسوفت الجديد

استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي على Microsoft Edge

المتصفح الجديد لا يستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي مثلما كان يستهلك متصفح Google Chrome. بل ان الإستهلاك صار ابسط بكثير. انا استعمل اكثر من 5 تبويبات اغلب الوقت. مع عدة اضافات مثل مانع الإعلانات و ما يتعلق بتطبيقات اخرى على الجهاز. و غيرهم من الإضافات التي احتاج لها في اوقات عديدة. و كان استهلاك المتصفح يبلغ حوالي 1.5GB من ذاكرة الوصل العشوائي عكس Google Chrome الذي يتخطى 2GB من الذاكرة بسهولة. الاستهلاك مرتفع بعض الشئ في متصفح Edge و لكنه اقل من Chrome بشكل كبير. فليست مشكلة كبيرة جداً و لكنه للأفضل الآن.

سرعة التصفح على Microsoft Edge

عند محاولة التفرقة بين المتصفح الجديد و متصفح Google Chrome فلا فارق تقريباً في سرعة التصفح تقريباً. بمجرد استعمالك لأي متصفح من المتصفحين فإنك لن تشعر بفارق كبير في سرعة التصفح بين اي منهما. يمكن ان Google Chrome اسرع بعض الشئ من متصفح مايكروسوفت الجديد. لكن الفارق في ثانية او ثانيتين عند تحميل اي موقع. ليس الفارق الذي تتخيله و يؤثر معك بشكل كبير كمستخدم.

دعم الإضافات

المتصفح الجديد يدعم كل اضافات متجر Microsoft لإضافات المتصفح فهناك متجر كامل من اجل هذا المتصفح. يحمل العديد من الإضافات. يمكنك زيارته من هنا. مع ذلك المتجر هناك متجر Chrome للإضافات. يمكنك اضافة اي اضافات خاصة بمتصفح Chrome الى متصفح مايكروسوفت الجديد. يمكنك تحميل اضافات Chrome من متجر Google الخاص. الإضافات تعمل بلا مشاكل على متصفح ايدج. حتى اني لم اقم بتحميل شئ من متجر Microsoft بعد. و قمت بتحميل اضافاتي من متجر Chrome

المزامنة

كل ما تقوم به على متصفح Microsoft Edge يتم مزامنته مع حساب Microsoft الخاص بك. بالتالي اذا استعملت Microsoft Launcher على هاتفك المحمول مثلاً فيمكنك عرض كل ما قمت بزيارته على مدار اليوم من خلال Timeline الخاص بحسابك. و ستظهر كل الصفحات التي قمت بزيارتها على مدار اليوم من خلال الـWindows Timeline بدون مشاكل. المزامنة التي تحصل عليها من Google اقوى بكثير لإرتباطها بالعديد من خدمات Google. و لكن مزامنة Google افضل للربط بين الهاتف و المتصفح. فهل المزامنة بين الهاتف و المتصفح جيدة ؟

المزامنة بين الهاتف و الكمبيوتر

المزامنة بين الهاتف و المتصفح هنا مقترنة بتطبيق your phone. كما كنا شرحنا تطبيق your phone من قبل فإنه يقوم بربط هاتفك المحمول بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. بإستعماله ايضاً يمكنك الربط بين متصفح Microsoft Edge على هاتفك المحمول و على جهاز الكمبيوتر. مثلما تفعل مع Google Chrome يمكنك ارسال الصفحات بين هاتفك الى الكمبيوتر او من الكمبيوتر الى هاتفك بإستعمال your phone. هذه الميزة هي بداية لفكرة مزامنة التبويب المفتوح بين المتصفح و الكمبيوتر التي لازالت قيد التطوير من مايكروسوفت

الخلاصة. Microsoft Edge ام متصفح غيره ؟

هذه التجربة فهي تجربة مستخدم لمتصفح Google Chrome لما يقرب من الـ8 اعوام. فعندما اترك Google Chrome للمتصفح الجديد يعني هذا ان هناك ايجابيات عديدة في هذه التجربة. و بالفعل. استهلاك RAM اقل. سرعة تحميل جيدة. دعم كبير جداً للإضافات. اختيارات مزامنة عديدة. اقول بأن تجربة ترك Google Chrome و الإتجاه لهذا المتصفح ليست سيئة. و لم اندم على ذلك. يمكن ان حساب Google بالنسبة لي هو حسابي الأساسي و قد ربطت كل شئ به فالتغيير ليس سهلاً.

خلاصة التجربة فإن Microsoft Edge الجديد احد افضل المتصفحات التي يمكنك استعمالها. المتصفح متكامل بشكل كبير. تصميمه بسيط و سهل الإستعمال بشكل رائع و متوافق مع Windows بالكامل. تجربة استعمال المتصفح الجديد حتى الآن ايجابية و لذلك ينصح بإستعماله على حساب Google Chrome بكل سهولة