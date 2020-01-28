تسريب المواصفات التقنية الرئيسية للهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة موتورولا عن الهاتفين Moto G8 Play و Moto G8 Plus في العام الماضي، ولكننا لم نر بعد الهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power. الآن، أكد لنا أحد المطلعين على خطط شركة موتورولا أن هذين الهاتفين قادمين وكشف عن مواصفاتهما التقنية الرئيسية.

سيتم تزويد كلا الهاتفين بالمعالج Snapdragon 665، وسيضم الهاتف Moto G8 شاشة +HD بحجم 6.39 إنش مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. من المحتمل أن تكون هذه الشاشة من نوع LCD، مما يعني أن مستشعر بصمات الأصابع سيبقى في الواجهة الخلفية للهاتف.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا نفس المصدر كذلك أن الهاتف Moto G8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن الكاميرا الأساسية ستضم عدسة بفتحة 1.7، بينما ستضم كاميرا الماكرو عدسة بفتحة 2.2، والكاميرا الأمامية عدسة بفتحة 2.0.

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أما بالنسبة للهاتف Moto G8 Power، فينبغي أن يحصل على بطارية أكبر مقارنة مع الهاتف Moto G8 مع العلم بأنه تردد أن هذا الأخير سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 10W، في حين تردد أن الهاتف Moto G8 Power سيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

تردد كذلك الآن أن الهاتف Moto G8 Power سيضم شاشة +FullHD بحجم 6.36 إنش تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 25 ميغابكسل، ونفس الكاميرات الثلاثة الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف Moto G8 بالإضافة إلى كاميرا إضافية ستكون عبارة عن كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.4.