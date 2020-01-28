تقرير جديد ” يؤكد ” أن آبل ستُعيد الزر الرئيسي الفعلي مع iPhone 9

فاطمة أيت طالب - دبي - آخر مرة أطلقت فيها شركة آبل هاتف iPhone مع زر رئيسي فعلي أسفل الشاشة، كانت في شهر سبتمبر من العام 2017 عندما قامت بإطلاق iPhone 8 و iPhone 8 Plus. ومنذ ذلك الحين، إعتمدت شركة آبل على تصميم الشاشة الكاملة المزودة بالقطع العريض في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth. ومع ذلك، قد يعود الزر الرئيسي الفعلي في العام 2020.

لقد رأينا تقارير تشير إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف iPhone جديد مع زر رئيسي فعلي في شهر مارس من العام 2020، وسيحمل إسم iPhone 9. ومع ذلك، كانت هناك بعض التقارير المتضاربة أيضًا، والتي تدعي أن شركة آبل ستتخلى عن مستشعر البصمة Touch ID في الهاتف iPhone 9، وستتبنى تقنية التعرف على الوجه Face ID لتحرير المزيد من المساحة من أجل تزويد الهاتف بشاشة أكبر.





الآن تكشف لنا أحدث المعلومات من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة https://twitter.com/evleaks/status/1222064594409132032 أن الهاتف iPhone 9 القادم من شركة آبل سيستخدم زر رئيسي فعلي أسفل الشاشة، وسيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في ربيع العام 2020.

كشفت تصاميم iPhone 9 التي تم تسريبها في وقت سابق من هذا الشهر أن هذا الهاتف سيحصل على نفس تصميم iPhone 8 بإستثناء أنه سيحصل على مواصفات تقنية أفضل. نأمل أن نعرف المزيد عن iPhone 9 أو أي كان إسمه في المستقبل القريب.