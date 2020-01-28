Galaxy Z Flip سيصدر يوم 14 فبراير مقابل 1400$، والـ Galaxy S20 Ultra سيكلف 1300$

فاطمة أيت طالب - دبي - Max Weinbach من منتدى المطورين XDA Developers، والذي كان مسؤولاً عن العديد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series هذا الشهر، أشار في تقرير جديد أنه حصل على معلومات جديدة من مصدر جديد حول أسعار ومواعيد إطلاق كل من Galxy Z Flip و Galaxy S20 Ultra. هناك أيضًا بعض الأخبار حول سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds.

يشير التقرير إلى أن Galaxy Z Flip سيصدر رسميًا في اليوم 14 فبراير مقابل 1400 دولار أمريكي. هناك أيضًا إحتمال أن يظل هذا الهاتف حصريًا لشركة الإتصالات AT&T في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث لفترة محدودة أو إلى أجل غير مسمى. خلاف ذلك، من المتوقع أن تصبح النسخة المفتوحة من هذا الهاتف متاحة للشراء في المناطق الأخرى.

نفس التقرير أشار إلى أنه من المحتمل أن تصبح سلسلة هواتف Galaxy S20 Series متاحة في اليوم السادس من شهر مارس المقبل، وهو ما يعني أول جمعة من الشهر. من المقرر أن يكلف الهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 1300 دولار أمريكي. يجب أن تكون جميع طرازات Galaxy S20 الثلاثة مقاومة للمياه في عمق يصل إلى خمسة أمتار، وأن تأتي مسبقة مع واقيات الشاشة من المصنع.

أخيرًا، من المتوقع أن تصل سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds في شهر فبراير المقبل. سوف توفر هذه السماعات الجديدة مدة إستخدام أطول بفضل زيادة سعة البطارية مقارنة مع سماعات Galaxy Buds الحالية. سيتم بيع سماعات +Galaxy Buds الجديدة مقابل 149 دولار أمريكي كما ستُحسن خاصية Adavptive Noise Isolation لعزل الضوضاء، ولكن لا يجب الخلط بين هذه الخاصية وتقنية إلغاء الضوضاء.