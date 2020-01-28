الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 Pro Max تدخل لقائمة DxOMark لأفضل 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تم وضع الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 Pro Max في قائمة أفضل 10 كاميرات أمامية وفقا لتصنيف DxOMark. في الواقع، لقد نجحت الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 Pro Max في التفوق على الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone XS Max بنحو تسع نقاط.

تعد العدسة المستخدمة في الكاميرات الأمامية لسلسلة هواتف iPhone 11 Series أكبر من عدسة هواتف iPhone XS Series. كذلك، الكاميرا الأمامية الجديدة تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بطمس الخلفية في لقطات Portrait Mode. في الحقيقة، الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 Pro Max تعاني فقط من بعض الضوضاء والأداء المنخفض نسبيًا في البيئات المنخفضة الإضاءة. في الواقع، لقد فقدت الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 Pro Max الكثير من النقاط في إختبارات الإضاءة المنخفضة.

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يُعد iPhone 11 Pro Max فريدًا إلى حد ما لأنه قادر على تسجيل فيديو بدقة 2160p وبمعدل 60 إطار في الثانية بإستخدام الكاميرا الأمامية، وإلتقاط اللقطات البطيئة الحركة بدقة 1080p وبمعدل 120 إطار في الثانية. أضف إلى ذلك وجود المثبت الرقمي للصورة EIS والذي يستند على الجيروسكوب، والتطبيق المميز لـ HDR. في الواقع، الهاتف iPhone 11 Pro Max نجح في الدخول إلى قائمة أفضل خمسة في إختبار الفيديو بعدما سجل 90 نقطة في هذا الإختبار.

في نهاية المطاف، فإن هواتف iPhone 11 Series تُقدم تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع هواتف iPhone XS Series. ولكن إذا كانت الكاميرا الأمامية تشكل أولوية لديك، فهناك هواتف أخرى تقدم أداء أفضل مُقارنة مع iPhone.