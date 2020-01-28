شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تقدم نصائح لمستخدمي شبكتها لإتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة فيس بوك فى بيان عن تحديث أداة "فحص الخصوصية" وذلك فى إطار الاحتفال بيوم "خصوصية البيانات" الذى يوافق اليوم 28 يناير، ولهذه المناسبة قدمت الشركة بعض النصائح للمساعدة على تعزيز أمان حسابات المستخدمين على فيسبوك، والتحكم فى من يمكنه رؤية ما تشاركونه وكيفية استخدام معلوماتكم.

من يمكنه مشاهدة ما تشاركه؟

أشياء مثل اختيار من يمكنه رؤية بعض المعلومات على ملفك الشخصي، مثل رقم هاتفك والبريد الإلكترونى وعيد ميلادك وحالة علاقاتك، هى أشياء يمكنك التحكم فيها بسهولة من أداة "فحص الخصوصية" التى تم تحديثها، يمكنك أيضًا تحديث الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على مشاركاتك المستقبلية والسابقة وكذلك مراجعة الأشخاص الذين قمت بحظرهم على فيسبوك، على سبيل المثال، يمكنك إضافة أشخاص إلى قائمتك المحظورة.

كيف تحافظ على أمان حسابك؟

من أجل الحفاظ على أمان حسابك، فإن الخطوة الأولى هى تحديث كلمة المرور الخاصة بك بكلمة مرور أقوى. بعض النقاط الرئيسية التى يجب عليك مراعاتها عند إنشاء كلمة مرور جديدة هى أن كلمة مرور فيسبوك يجب أن تكون مختلفة عن كلمات المرور التى تستخدمها لتسجيل الدخول إلى حسابات أخرى، مثل بريدك الإلكترونى أو حسابك المصرفى.

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كلما كانت كلمة المرور أطول كلما كانت أكثر أماناً. وحاول عدم صياغة كلمة مرور مماثلة لبريدك الإلكترونى، أو رقم هاتفك، أو عيد ميلادك.

خطوة أخرى يمكنك اتخاذها لأمان حسابك، هى بتشغيل التنبيهات لمساعدتك على التعرف ما إذا كان شخص ما قد دخل إلى حسابك من مكان لا يتعرف عليه فيسبوك.

كيف يمكن للآخرين العثور عليك فى فيسبوك؟

يتيح لك هذا القسم ضمن أداة "فحص الخصوصية" مراجعة الطرق التى يمكن للأشخاص من خلالها البحث عنك على فيسبوك والذين يمكنهم إرسال طلبات الصداقة إليك.

التحكم فى البيانات التى تشاركها التطبيقات ومواقع الإنترنت

نظرًا لأن الشخص العادى الذى يستخدم هاتفًا ذكيًا يحتوى على أكثر من 80 تطبيقًا ويستخدم حوالى 40 تطبيقًا منها كل شهر، فقد يكون من الصعب عليك أن تتعقب من لديه معلومات عنك وعن مستخدميه. وللمساعدة فى إلقاء مزيد من الضوء على هذه الممارسات الشائعة، والتى فى الأغلب ليست مفهومة جيدًا، قدم فيسبوك خاصية "النشاط من خارج فيسبوك" والتى تتيح لك الاطلاع على ملخص للتطبيقات ومواقع الإنترنت التى ترسل معلومات فيسبوك حول نشاطك، ومسح هذه المعلومات من حسابك إذا أردت ذلك. هذه طريقة أخرى لمنح الناس مزيدًا من الشفافية والتحكم فى فيسبوك.