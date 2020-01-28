شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون من إمكانية حدوث ثقوب في هيكل المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نتائج دراسة أجراها معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن هيكل محطة الفضاء الدولية مهدد بالتآكل واختلال التكييف بسبب الأحياء المجهرية التي تتغذى عليها، وتفيد مجلة "الطب الفضائي والبيئي" العلمية الروسية، بأن رواد الفضاء خلال الدراسة الاستقصائية للقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، اكتشفوا 131 مكانا أكثرعرضة للتآكل من بينها مكانان في المرحاض، بحسب روسيا اليوم.

وجاء في تقرير رواد الفضاء، "اكتشف ازدياد عدد الأحياء المجهرية في المناطق "الباردة" نسبيا، التي من المحتمل جدا أن تحصل فيها عملية تكثف الرطوبة الفضائية"، ووفقا للعلماء، يتطلب حجم التآكل الذي يهدد بحصول اختلال في التكييف بوحدات السكن، اتخاذ تدابير سريعة وابتكار "وسائل مراقبة عملية التآكل والسماكة المتبقية من الهيكل".

ويقوم معهد عموم روسيا للبحوث الفيزيائية والتقنية والقياسات الهندسية اللاسلكية، حاليا بابتكار الأجهزة اللازمة لمراقبة عملية التآكل واكتشاف الأماكن الجديدة، التي سترسل إلى المحطة الفضائية لاختبارها ضمن إطار تجربة "الانبعاثات"، التي تهدف إلى ضمان "اكتشاف الحالات المبكرة التي تشكل خطورة اختلال التكييف في الوحدات السكنية".

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وكانت محط الفضاء الدولية قد قامت مؤخرا بإجراء تعديلا لمدارها، فيما كشف بيان أصدره المركز أن عملية التعديل نفذت لأول مرة العام الجاري باستخدام محركات شاحنة "Progress MS-13" الروسية ليبلغ الارتفاع الأقصى لمدار المحطة 415.9 كيلومتر، وأضاف البيان أن تلك المناورة المدارية تم تحقيقها من أجل توفير ظروف بالستية مناسبة لتنفيذ برنامج تحليق مركبة "Soyuz MS-13" المأهولة التي يتوقع أن تُعيد إلى الأرض يوم 6 فبراير المقبل عدد من رواد الفضاء.