شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلب من موظفيه تأجيل السفر للصين خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وفي نفس السياق لجأ العلماء لاستخدام تقنيات الذكاء لاصطناعى، حيث استعانو بخوارزمية "BlueDot" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بانتشار الفيروس، حيث تقوم الخوارزمية بمتابعة تقارير الأخبار بجميع اللغات تقريبًا، وشبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، والإعلانات الرسمية لإصدار تحذير مسبق لتجنب مناطق الخطر لانتشار الفيروس.
ويقول "Kamran Khan مؤسس BlueDot ومديرها التنفيذي: " نعلم أن الحكومات قد لا يتم الاعتماد عليها لتوفير المعلومات في الوقت المناسب؛ لذلك نستخدم المنتديات الصغيرة أو المدونات لمتابعة تطورات الأحداث غير العادية"، وأضاف:"إن خوارزمية BlueDot لا تستخدم منشورات منصات التواصل الاجتماعي في التنبؤ لأن هذه البيانات غير واضحة للغاية. ولكن لديها حيلة واحدة، وهي الوصول إلى بيانات تذاكر الطيران العالمية التي يمكن أن تساعد في التنبؤ أين ومتى يتجه السكان المصابين بعد ذلك".
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