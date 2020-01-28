تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Z Flip للبيع في 14 من فبراير و وسلسلة Galaxy S20 في مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على خطط العملاق الكوري سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من Galaxy Z Flip للبيع بدءاً من 14 من فبراير بينما تتوفر سلسلة Galaxy S20 في مارس، كما كشفت التسريبات عن السعر المتوقع لهذه الإصدارات.

كشفت العديد من التسريبات حتى الآن عن تفاصيل ومواصفات سلسلة هواتف Galaxy S20، كما نشرت الصور الإعلامية الرسمية ثلاثية الأبعاد التي تستعرض بشكل واضح التصميم المميز لهذه السلسلة، من جانب أخر ظهرت صور حية لهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي بتصميم صدفي والذي ينطلق أيضاً خلال حدث سامسونج في 11 من فبراير.

ومن جديد تأتي أحدث التسريبات اليوم عبر تغريدة نشرت من Max Weinbach، حيث أشار إلى أن سامسونج تطلق هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي للبيع في 14 من فبراير على أن ينطلق بسعر 1400 دولار، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق حصرياً في AT&T.

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أيضاً تنطلق سلسلة هواتف Galaxy S20 للبيع في أول جمعه من مارس أي في 6 من شهر مارس، كما أشير إلى أن أعلى إصدارات سامسونج Galaxy S20 Ultra ينطلق للبيع بسعر 1300 دولار.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم سلسلة هواتف Galaxy S20 كاملة بمعايير IP68 لمقاومة الماء عند عمق 5 أمتار، إلى جانب مقاومة الغبار.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تقدم عرض مجاني بسماعة Galaxy Buds Plus لبعض طلبات الحجز المسبق لكلاً من هواتف Galaxy S20 Ultra وأيضاً Galaxy S20 Plus.

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