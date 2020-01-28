صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة PHP مع خصم 94%

حزمة البرمجة بلغة PHP ـــــ The Essential PHP Coding Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 152.

المدة: 14 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات لغة PHP بدءًا من ماهية PHP، واستكشاف وظائفها الأساسية، وحتى كيفية استخدامها في إعداد الخوادم، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية، وكذلك التعرف على الأخطاء الشائعة التي ستواجهها وكيفية حلها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير الصفحات الرئيسية وإنشاء الحسابات وتفعيل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام إطار المصدر المفتوح (لارافل) Laravel، ثم الانتقال إلى فهم قواعد البيانات.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة PHP و(البرمجة كائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – معًا لتركيب خادم PHP، ثم الانتقال لإنشاء نظام R / L، وفهم بناء قاعدة البيانات. ودورة أخرى حول كيفية دمج برمجة OOP مع لغة (بايثون) Python لإنشاء تطبيقات تفاعلية، وكذلك الحفاظ على أكواد Python وتنظيمها بطريقة فعالة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 516 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تستخدم لغة البرمجة PHP في برمجة أكثر من 79% من مواقع الويب على مستوى العالم، أى أن حوالي 8 من بين كل 10 مواقع تقوم بزيارتها على الإنترنت تستخدم PHP بطريقة ما. فإذا كنت ترغب في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب في وقت سريع، فلا توجد طريقة أفضل من احتراف البرمجة بلغة PHP.

تتيح لغة PHP للمبرمجين ومطوري الويب إنشاء مواقع ويب وتطبيقات وظيفية، كما تُستخدم في إنشاء مواقع تفاعلية وديناميكية مثل: مواقع التجارة الإلكترونية. وبصفة عامة تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات ستزداد بنسبة 24% بحلول 2026.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد على هذا المجال؛ من خلال الاستفادة من الحزمة التدريبية (The Essential PHP Coding Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف البرمجة بلغة PHP مع خصم يصل إلى 94%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية، و152 درسًا، وأكثر من 14 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف تطوير مواقع الويب.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 516 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات لغة PHP بدءًا من ماهية PHP، واستكشاف وظائفها الأساسية، وحتى كيفية استخدامها في إعداد الخوادم، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية، وكذلك التعرف على الأخطاء الشائعة التي ستواجهها وكيفية حلها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير الصفحات الرئيسية وإنشاء الحسابات وتفعيل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام إطار المصدر المفتوح (لارافل) Laravel، ثم الانتقال إلى فهم قواعد البيانات.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول استخدام PHP و(البرمجة كائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – معًا لتركيب خادم PHP، ثم تنتقل لإنشاء نظام R / L، وفهم بناء قاعدة البيانات. ودورة أخرى حول كيفية دمج برمجة OOP مع لغة (بايثون) Python لإنشاء تطبيقات تفاعلية، وكذلك الحفاظ على أكواد Python وتنظيمها بطريقة فعالة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Fundamentals of PHP Training Course

PHP Development with the Laravel Framework Training Course

PHP Object Oriented Programming: Build a Login System Training Course

Python Object Oriented Programming Fundamentals Training Course

الحصول على الصفقة: من هنا.