كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد، والوجه البحرى، والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، حيث تتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 19
شبين الكوم 09 18
طنطا 10 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 18
مطروح 10 17
السلوم 07 17
سيوة 05 18
بورسعيد 12 18
دمياط 11 17
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 10 20
السويس 11 19
العريش 09 18
رفح 08 17
رأس سدر 10 18
نخل 01 18
نويبع 13 21
طابا 08 19
كاترين صفر 13
الطور 10 21
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 11 23
مرسى علم 12 22
الفيوم 08 21
بنى سويف 07 21
المنيا 05 21
أسيوط 05 20
سوهاج 06 21
قنا 07 23
الأقصر 08 24
أسوان 08 24
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 06 23
شلاتين 15 24
ابو رماد 16 23
حلايب 16 22
رأس حدربة 17 22
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار على 3 مناطق اليوم.. والصغرى تصل لصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.