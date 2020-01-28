شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجبار مايكروسوفت على إطلاق تحديث مجانى لويندوز 7 بعد أيام من رفع الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مايكروسوفت آخر تحديثات الأمان العام لنظام التشغيل ويندوز 7 في وقت سابق من هذا الشهر ، مما أنهى الدعم لنظام التشغيل بعد أكثر من 10 سنوات، لكن على الرغم من أن التحديثات الأخيرة تبدو روتينية إلى حد ما، فقد كشفت مايكروسوفت الآن أن أحدها يسبب مشكلات خلفية لبعض مستخدمي ويندوز 7، حيث قالت الشركة: "بعد تثبيت نسخة KB4534310 ، قد تظهر خلفية سطح المكتب باللون الأسود عند تعيينها".

وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن هذا يعد خطأ محرج، فقبل طرحه كان من المفترض أن تتوقف مايكروسوفت عن دعم ويندوز 7، لكن هذا التحديث ترك مايكروسوفت في معضلة تقديم خطأ واضح يتعين على العملاء دفعه للحصول على الإصلاح، وبينما قالت مايكروسوفت في البداية إنها تعمل على إصلاح نظام التشغيل ويندوز 7 والذي سيكون متاحًا فقط "للمؤسسات التي اشترت تحديثات الأمان الموسعة لـ ويندوز 7 (ESU)"، إلا أن عملاق البرامج غير رأيه بين عشية وضحاها ويقول الآن أن الإصلاح سيكون متاحًا لجميع مستخدمي ويندوز 7 و ويندوز Server 2008 R2 SP1.

ومن الغريب أن هذا يعني أن على مايكروسوفت مد دعم نظام التشغيل ويندوز 7 لإصلاح الخلل الذي قدمته، ولعله من غير المعتاد أن تصدر شركة مايكروسوفت تصحيحات وتحديثات عامة لأنظمة التشغيل التي تم تميزها على أنها خارج نطاق الدعم، حيث يتعين على العملاء عادة شراء تحديثات الأمان الموسعة، ومع ذلك ، أصدرت مايكروسوفت تصحيحات عامة لنظام التشغيل ويندوز XP في الماضي ، للمساعدة في منع هجمات الفدية.