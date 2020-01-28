شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المؤسسات الهندية الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت المنظمات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف من الهجمات الإلكترونية مقارنة بالمتوسط ​​العالمى، حيث أثرت البرامج الضارة لتعدين العملات المشفرة على معظم الكيانات، لكن الهند كانت الأكثر تضررًا، وفقًا لأحد الأبحاث التى أجرتها شركة Check Point Software Technologies ، والتى قالت فى تقريرها لعام 2019 إن معظم الهجمات وقعت على الشركات الهندية عبر الإنترنت، حيث "تتعرض منظمة فى الهند للهجوم بمعدل 1565 مرة أسبوعيًا فى الأسبوع خلال الستة أشهر الماضية، مقارنة بـ 474 هجمة لكل منظمة على مستوى العالم.

وتم تسليم 93 فى المئة من الملفات الضارة فى الهند عبر الويب، مقارنةً بـ 35 فى المئة من الملفات الضارة على مستوى العالم، واستشهد التقرير بالهجوم السيبرانى على محطة كوندانكولام للطاقة النووية (KKNPP) من قبل البرامج الضارة المصممة لاستخراج البيانات باعتبارها واحدة من الهجمات الرئيسية فى الهند.

وقال التقرير: "البرمجيات الخبيثة التى ربطها خبراء بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، أصابت جهاز كمبيوتر فى الشبكة الخارجية وليس الجهاز التشغيلى."

وأوضح التقرير أنه فى 19 مايو، كشفت "قاعدة بيانات MongoDB غير المحمية" أكثر من 275 مليون سجل للمواطنين الهنود، وأضاف التقرير: "البيانات المسربة تضمنت أسماء ورسائل بريد إلكترونى وأرقام هواتف محمولة وتفاصيل تعليمية ومعلومات مهنية ورواتب حالية، على الرغم من الكم الهائل من المعلومات، لا يمكن ربط قاعدة البيانات بمالك محدد".

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وتأثرت المنظمات الهندية أكثر من غيرها من البرمجيات الخبيثة XMRig ، التى تستخدم موارد الكمبيوتر لاستخراج العملات.

وقال التقرير: "أهم البرامج الضارة فى الهند هى XMRig ، حيث تؤثر على 17 فى المئة من المنظمات".

وفى المتوسط بلغت نسبة البرامج الضارة لتعدين العملات المشفرة 26.9 فى المئة، والروبوتات 20.4 فى المئة، والبرمجيات الخبيثة المتنقلة 20 فى المئة، والبنوك 13.2 فى المئة.

وقالت Check Point إن برنامج Shade Ransomware (المعروف أيضًا باسم Troldesh)، والذى يستهدف تاريخياً الضحايا الروس، قد توسّع مؤخرًا ليشمل الولايات المتحدة واليابان والهند وتايلاند وكندا، إذ يتم السيطرة على كمبيوتر الضحية، والمطالبة بفدية لإلغاء تشفيره.