شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون: تغير المناخ يتسبب فى انهيار التنوع البيولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن المناطق المدارية للأرض - وهى أكثر المناطق تنوعًا فى العالم - تواجه انهيارًا غير مسبوق للتنوع البيولوجى والنظم الإيكولوجية، إذ اكتشف الباحثون أن الجمع بين تغير المناخ والطقس القاسى والنشاط البشرى يخلق عاصفة مثالية، مما يجعل هذه المناطق على شفا الكارثة، وتم تعيين أكثر من 100 موقع من الغابات الاستوائية والشعاب المرجانية بعد أن دمرتها الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يدعى الخبراء المشاركون فى الدراسة أن الطريقة الوحيدة لمنع حدوث مزيد من الضرر هى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وقالت الدكتورة كاساندرا بينكويت، عالمة البيئة البحرية بجامعة لانكستر: "إن تغير المناخ يسبب عواصف أكثر كثافة ومتكررة وموجات حرارية بحرية".

بالنسبة للشعاب المرجانية، فإن مثل هذه الأحداث المناخية المتطرفة تقلل من الغطاء المرجانى الحى وتسبب تغييرات طويلة الأمد لكل من مجتمعات المرجان والأسماك، مما يضاعف التهديدات المحلية من سوء نوعية المياه والصيد الجائر.

وأضافت بينكويت: "على الرغم من أن المسار الطويل الأجل للشعاب المرجانية سيعتمد على كيفية تفاعل الأحداث المتطرفة مع هذه الضغوطات المحلية، حتى الشعاب البكر نسبيا معرضة لتغير المناخ والطقس القاسي".

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وتتعرض أنواع الغابات المدارية أيضًا للتهديد بسبب التواتر المتزايد لحدث طقس آخر ناجم عن تغير المناخ - الأعاصير الشديدة.

يقول الدكتور جوادالوب بيرالتا من جامعة كانتربيرى بنيوزيلندا إن تداعيات الغابات الاستوائية المطيرة بعد الأعاصير الشديدة واسعة النطاق، موضحا أن النباتات التى تم تدميرها لها تأثير كبير على الحيوانات والطيور والحشرات التى تعتمد عليها فى الغذاء والمأوى.

وقال الدكتور ألكسندر ليس ، من جامعة مانشستر متروبوليتان: "فى بعض المناطق، مثل جزر الكاريبى، تسببت أحداث الطقس القاسية فى تدمير الحياة البرية، مما قلل من أعدادها بأكثر من النصف، ولقد بدأنا نرى موجة أخرى من الانقراضات العالمية للطيور الاستوائية، حيث إن تجزئة الغابات تقلل من عدد السكان إلى مستويات حرجة" ، كما.

كما أدى مزيج درجات الحرارة المرتفعة مع مواسم الجفاف الطويلة والشديدة إلى انتشار حرائق الغابات غير المسبوقة والواسعة النطاق.