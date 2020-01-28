شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على 20 "شفاطة" داخل سلحفاة بحرية خضراء بالأرجتين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت سلحفاة من الموت شبه المؤكد من شبكة صيد، وتم العثور على كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية فى جهازها الهضمى، إذ بدأت القصة عندما عثر روبرتو أوبيتا، وهو صياد من بلدة سان كليمينتى الساحلية فى مقاطعة بوينس آيرس بالأرجنتين، السلحفاة الخضراء متورطة بشكل يائس فى شبكة صياد قبالة ساحل بوينس آيرس، وقال أوبيتا إنه أخذها إلى مؤسسة موندو مارينو البحرية لتلقى العلاج بعد أن بدا عليها الاعياء.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كشف الفحص الذى قام به الأطباء البيطريون فى معهد متخصص قريب عن وجود كميات كبيرة من البلاستيك فى الجهاز الهضمى والبراز، وقال الأطباء البيطريون إن السلحفاة أخرج حتى الآن من جسدها ما يقرب من نصف أوقية (13 جرام) من البلاستيك، أى ما يعادل 20 "شفاطة" وأربعة أكواب بلاستيكية أو 2.5 بطاقة ائتمان.

النفايات البلاستيكية

طبقًا لمتحدث باسم المؤسسة البحرية، فقد تغوطت السلحفاة مرارًا وتكرارًا النفايات البلاستيكية، بما فى ذلك قطع من البلاستيك وأكياس النايلون والأسلاك.

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التقط "ايجناكيو بنا"، وهو طبيب بيطرى بالمؤسسة البحرية، صور الأشعة السينية لأطراف السلحفاة البحرية لمعرفة السبب الذى جعلها تتصرف بشكل غير عادى، وعندها تم اكتشاف وجود كميات كبيرة من البلاستيك تسد الجهاز الهضمي.

وأوضح بينا إن السلحفاة فى طريقها للشفاء التام وتستجيب جيدًا للعلاج، إذ قال: 'اليوم ، السلحفاة تأكل الخضر، لا سيما السلطة والطحالب، ويبدو أن لديها موقف جيد، لذلك تتعافى بشكل جيد".

وقالت مؤسسة موندو مارينو إنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها نقل سلحفاة متأثرة بالبلاستيك إليهم لتلقى العلاج بعد تناول البلاستيك، ففى 12 يناير ، وجد الصياد نفسه سلحفاة ميتة أحضرها إلى المركز، وعند تشريح الأطباء البيطريون لها، وجدوا كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية فى الجهاز الهضمى، والتى قد ساهمت فى قتلها.