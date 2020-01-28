كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Nebia by MOEN”..رأس دش يحصد 1.2 مليون دولار على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: مع بقاء 32 يومًا على حملتهم، جمع رأس الدش المبتكر “Nebia by MOEN” أكثر من 1.2 مليون دولار بفضل أكثر من 5000 مؤيد.

يوفر الدش الفريد ضبابا رائعا من قطرات الماء التي يقل حجمها عن 1 مم، مما ينتج عنه دش منعش صديق للبيئة أيضا ويستخدم مياها أقل بكثير من رؤوس الاستحمام التقليدية.

عادت شركة تصميم وتصنيع رأس الدش نيبيا إلى كيك ستارتر هذا الشهر لإطلاق رأس دشها الأكثر تطوراً حتى الآن بفضل شراكة مع موين.

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يوفر رأس دش Nebia by Moen ضعف تغطية الأجيال السابقة مع توفير نصف ماء الاستحمام القياسي.

وقال مطوروه: “عندما بدأنا Nebia قبل خمس سنوات، كان هدفنا توفير تجربة دش قوية ومغلفة تضع معيارًا جديدًا لتوفير المياه، حيث نعتقد أن الاستحمام الرائع يجب ألا يأتي دون أي حل وسط، وعلى مدار العام الماضي، كنا نعمل جنبا إلى جنب مع فريق Moen لجعل الاستحمام أكثر ابتكارا.

تبدأ أسعار Nebia من Moen من 160 دولارا على Kickstarter فقط.