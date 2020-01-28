شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم إمكانية فصلهم .. عمال أمازون ينتقدون سياسة الشركة تجاه تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المئات من موظفي شركة أمازون بشكل صريح سياسة الشركة تجاه أزمة تغير المناخ، وذلك على الرغم من إمكانية تعرض وظائفهم للخطر بسبب التحدث علنًا حول سياسة الشركة، حيث وقع مؤخرا أكثر من 300 موظف من عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أسمائهم وألقابهم الوظيفية على بيان داخل منشور على موقع Medium، حيث تم تنظيم الاحتجاجات عبر الإنترنت من قبل مجموعة تدعى Amazon Employees For Justice ، وهي مجموعة دفاعية أسسها عمال أمازون.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد قالت هذه المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر، أن الشركة قد أرسلت رسائل إلى أعضائها تهدد بطردهم من العمل إذا استمروا في التحدث إلى الصحافة، وقالت سارة تريسي، مهندسة تطوير البرمجيات في شركة أمازون في بيان: "من مسئوليتنا الأخلاقية التحدث، والتغييرات في سياسة الاتصالات تمنعنا من ممارسة تلك المسئولية".

فيما قالت أمازون إن سياستها الخاصة بالاتصالات الخارجية ليست جديدة وتتماشى مع الشركات الكبرى الأخرى، وقالت إن السياسة تنطبق على جميع موظفي أمازون ولا يتم توجيهها إلى أي مجموعة محددة، حيث قال متحدث باسم أمازون: "في حين أن جميع الموظفين مدعوين للمشاركة بشكل بناء مع أي من الفرق العديدة داخل أمازون التي تعمل على الاستدامة وغيرها من الموضوعات، فإننا نفرض سياسة الاتصالات الخارجية ولن نسمح للموظفين بالتقليل من شأن الشركة أو العمل الشاق أو تمثيل العمل الشاق علنًا، أو من الزملاء الذين يقومون بتطوير حلول لهذه المشاكل الصعبة ".

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وتعتبر أمازون واحدة من أكبر الشركات التى تعتمد على الوقود الأحفوري لتشغيل الطائرات والشاحنات والسيارات الصغيرة التي تشحن الطرود في جميع أنحاء العالم ، فلديها بصمة كربونية هائلة، وكان العاملين فيها صريحين في انتقاد بعض ممارسات الشركة، ففي العام الماضي ، وقع أكثر من 8000 موظف رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي ومؤسسها جيف بيزوس يطالب فيها الأمازون بخفض انبعاثاتها من الكربون، ووضع حد لاستخدامها للوقود الأحفوري ووقف عملها مع شركات النفط التي تستخدم تكنولوجيا الأمازون لتحديد مواقع رواسب الوقود الأحفوري.

وقالت أمازون في بيان إنها متحمسة لقضايا تغير المناخ وتعهدت بالفعل بأن تصبح صافي الكربون صفر بحلول عام 2040 واستخدام 100 ٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.