كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| موتورولا تحذر من استخدام واقيات الشاشة لهاتفها Razr القابل للطي

متابعة-سنيار: في مقطع فيديو حول نصائح العناية الذي تم نشره على قناة موتورولا الأمريكية على YouTube، حذرت الشركة مالكي هاتفها الجديد من استخدام واقيات الشاشة.

كما نصحت بإبقاء الهاتف بعيدا عن الأشياء الحادة، ويجب إغلاقه قبل وضعه في محفظة أو جيب، وقالت أنه طارد للماء وليس مقاوما له.

كما قدم مقطع الفيديو الإرشادي بعض المؤشرات الأخرى، وقال أن شاشة Razr – التي تتميز بطبقة نانوية داخلية – هي فقط طاردة للماء وليست مقاومة للماء ويجب أن تمسح بقطعة قماش جافة في حال تبللت.

تلاحظ موتورولا أيضا أن الشاشة مزودة بطبقة واقية – لكنها تنصح المالكين بإبقاء الجهاز بعيدا عن الأشياء الحادة بغض النظر عن ذلك، وإغلاق الجهاز قبل وضعه في جيب أو حقيبة.

بطريقة مماثلة، لم يتم تصميم الجهاز ليتم استخدامه مع واقي الشاشة.

كما هو الحال مع Galaxy Fold من Samsung، فإن المواد اللاصقة المستخدمة في العديد من هذه الوظائف الإضافية قد تتلف الشاشة بدلا من تعزيزها.

Advertisements

ويبدو أن كلمات التحذير الخاصة بشركة موتورولا على الشاشة تتعارض مع التصريحات التي صدرت عن متانة رازر خلال حدث إطلاق المنتج، ففي ذلك الوقت، زعمت موتورولا “ثقتها الكاملة في متانة شاشة Flex View”، والتي من المفترض أن “تستمر لفترة متوسط ​​عمر الهاتف الذكي”.

جدير بالذكر أن طلبات Razr المسبقة مفتوحة في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مقابل 1499 دولارا.