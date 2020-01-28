كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| إطلاق مجموعة “BALOR Watch” الجديدة عبر “Indiegogo”

متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن ساعة معاصرة جديدة، فقد تكون مهتما بمجموعة جديدة من الساعات التي أنشأتها ساعات BALOR، والتي أطلقتها Indiegogo هذا الشهر.

تقع BALOR Watches في جنيف بسويسرا، وقد ابتكرت مجموعة من ساعات المعصم التي تقدم “ساعة معاصرة للهواة والمحترفينعلى حد سواء”.

Advertisements

المجموعة متاحة على منصة التمويل الجماعي Indiegogo، وقد تمكنت من حصد 44 في المائة من هدف تمويلها، مع بقاء 21 يوما على نهاية حملتها.