تفعيل الوضع المظلم في لعبة ماين كرافت على ويندوز 10

يمكنك أن تستخدم لعبة ماين كرافت في الوضع المظلم مع ويندوز 10 خاصةً بعد التحديثات الأخيرة للويندوز والإعتماد بشكل شبه كلي على الوضع المظلم واعتماده في الكثير من البرامج، بالطبع الحديث هنا عن نسخة لعبة ماين كرافت التي تعمل بنظام UWP .

لتتمكن من تفعيل الوضع المظلم على لعبة ماين كرافت بنسخة UWP ستحتاج إلى تحميل Texture Pack مجانية، مع الأسف لم تصدر نسخة من هذه الـ Texture Pack بعد لنسخة java الخاصة باللعبة.

الوضع المظلم الذي سينطبق على اللعبة سيكون في الأماكن التي تظهر فيها الواجهة فقط دون باقي الأمور والأماكن.

تحميل الوضع المظلم في لعبة ماين كرافت :

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل الـ Texture Pack التي ستمكننا من تفعيل الوضع المظلم داخل اللعبة من خلال هذا الرابط.

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بعد أن تقوم بتحميل الملف بصيغة MCPACK ستقوم بنقله إلى عنوان المجلد التالي مع إستبدال كلمة Your USer Name بإسم المستخدم الخاص بك .

C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Packages\Microsoft.MinecraftUWP_8wekyb3d8bbwe\LocalState\games\com.mojang\resource_packs

بالطبع إن كنت تمتلك اللعبة مفتوحة قم بإغلاقها ثم إعادة فتحها مجدداً وفي النافذة الرئيسية قم بالضغط على Settings ثم توجه إلى أسفل القائمة وإختار Global Resources، في الجانب الأيمن من الشاشة ستظهر لك مجموعة من الإختيارات قم بالضغط على كلمة Dark Mode من داخلها ثم إضغط على Activate عد الآن إلى القائمة الرئيسية وستجد أن الحزمة قد تم تطيبقها.

كما قلنا التغيير الوحيد الذي سيطرأ على اللعبة سيكون في الواجهة والقوائم ولكن ألوان اللعبة والشخصيات ستظل كما هي دون أي مشاكل ولن تواجه معها أي صعوبات.

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