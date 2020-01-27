تعديل ماين كرافت : طريقة إضافة شكل Witcher 3

لا شك أن ماين كرافت هي واحدة من أشهر الألعاب الموجودة حالياً على مختلف أنظمة التشغيل والتي تمتلك قاعدة جماهيرية عملاقة قد تتفوق في الكثير من الأحيان على القاعدة الجماهيرية الموجودة لألعاب محبوبة مثل PUBG و Fortnite وهذا وبدون شك بسبب إمكانية التخصيص والتعديل الكبيرة الموجودة داخل اللعبة.

ومقالنا اليوم سيتحدث عن واحدة من إمكانيات التعديل هذه حيث من خلال هذا المقال سنخبركم بطريقة لإضافة شكل Geralt من لعبة The Witcher 3 ومسلسل netflix المقتبس من نفس اللعبة ونفس العالم إلى داخل اللعبة لتتمكن من الإستمتاع به .

الطريقة التي سنذكرها اليوم ستعمل مع أي نسخة ماين كرافت سواءً كانت java أو UWP .

تحميل شكل The Witcher :

هناك الكثير من أشكال Witcher متاحة للتحميل من على الإنترنت ومجموعة متنوعة من هذه الأشكال تتوافر بشكل مجاني أو مدفوع ولكن مع تواجد الكثير من الأشكال فبعض هذه الأشكال سيء للغاية وليس بالجودة المطلوبة، لذا يمكنك تحميل هذا الشكل أو هذا وهما مقبولان للغاية ومن أجود الشخصيات.

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إضافة الشكل إلى ماين كرافت :

لتتمكن من إضافة الشكل إلى ماين كرافت كل ما عليك فعله هو فتح العبة ثم الضغط على زر Profile تحت الـ Avatar الخاص بك ثم قم بالضغط على Create Character في الشاشة التالية التي ستظهر لك ثم قم بإختيار Classic Skins والضغط على قائمة Owned مثل التالي :

الآن قم بالضغط على Choose New Skin ثم إختيار ملف PNG الذي قمت بتحميله ليظهر لك الشكل الموجود في الصورة بالأعلى.

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