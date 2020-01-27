تكنولوجيا: كاميرة iPhone 11 Pro Max الأمامية تحتل المركز 10 في تصنيف DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن موقع DxOMark عن قائمة الهواتف الذكية التي تتميز بأفضل كاميرة سيلفي هذا العام، وقد جاء هاتف ابل iPhone 11 Pro Max في المركز العاشر.

قدمت شركة ابل سلسلة هواتف iPhone 11 بعدسات مميزة بتصميم أوسع للكاميرة الأمامية مقارنة بهواتف XS، كما جاءت كاميرة SL 3D الجديدة بآداء أفضل في ميزة bokeh عند تصوير portrait وهي أفضل مميزات الكاميرة التي دعمت الهاتف في تصنيف DxOMark، بينما تراجع الهاتف إلى التصنيف العاشر نتيجة لخسارة الهاتف لنقاط إختبار التصوير في الإضاءة المنخفضة.

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ولقد خسرت ابل عدة نقاط في التصوير في الإضاءة المنخفضة بالكاميرة الأمامية لهاتف iPhone 11 Pro Max، حيث كشفت الإختبارات عن تشويش وضوضاء في الصور.

ويدعم هاتف iPhone 11 Pro Max تسجيل فيديو بدقة 2160 عند 60 إطار لكل ثانية مع كاميرة السيلفي، كما يدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، أيضاً يضم الهاتف تقنية gyro وEIS، مع تكوينات لدعم تسجيل الفيديو HDR.

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