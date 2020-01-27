تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد عل دعم iOS 14 للأجهزة التي تعمل حالياً بنظام iOS 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً على أن الإصدار القادم من نظام iOS 14 يدعم الأجهزة التي تعمل الآن بالفعل بتظام تشغيل iOS 13، كما كشف عن قائمة للأجهزة والهواتف التي تحصل لاحقاً على تحديث iOS 14 عند إنطلاقه رسمياً.

تستعد شركة ابل للإعلان الرسمي عن إطلاق تحديث iOS 14 خلال فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC الذي يعقد في شهر يونيو، ولقد جاء التقرير الأول عن تحديث iOS 14 خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي أكد على أن ابل تخطط لمنع تشغيل المميزات الجديدة للتحديث إفتراضياً.

وفي تقرير جديد نشر اليوم تم التأكيد على خطط ابل لإطلاق تحديث iOS لكافة الأجهزة التي تعمل بالفعل بالإصدار السابق، والتي تشمل كلاً من هاتف iPhone 6s، و iPhone SE إلى جانب الجيل السابع من أجهزة iPod touch.

الأجهزة التي تدعم تحديث iOS 14

Advertisements

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

الجيل السابع من أجهزة iPod touch

بينما يدعم نظام iPadOS 14 بعض الأجهزة التي تعمل بالإصدار السابق، بينما يتوقف عن دعم كلاً من أجهزة iPad mini 4 وأيضاً iPad Air 2 التي تعمل برقاقات Apple A8 وA8X.

الأجهزة التي تدعم تحديث iPadOS 14

iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5 للعام 2017

iPad Pro 9.7 للعام 2016

iPad 10.2

iPad 9.7 للعام 2018

iPad 9.7 للعام 2017

iPad mini للعام 2019

iPad Air للعام 2019.

المصدر

اعلان





