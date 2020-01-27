الهاتف TCL Plex يبدأ بتلقي تحديث Android 10 المستقر، ويجلب معه عدة تحسينات أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعد TCL Plex أول هاتف ذكي من شركة TCL يحمل علامتها التجارية، وقد أصبح متوفرًا للشراء في شهر أكتوبر الماضي. اليوم، بدأ هذا الهاتف بتلقي أول تحديث رئيسي له والذي يجلب معه نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل إلى الهاتف، فضلا عن العديد من التحسينات.

ستُصبح الكاميرا أسرع أثناء التصوير في وضع 48 ميغابكسل، ويجب أن يكون إقلاع واجهة تسجيل الفيديو أكثر سلاسة. حصلت الكاميرا الأمامية كذلك على زيادة في الأداء وفلاتر مُلونة مُحسنة.

تحديث Android 10 للهاتف TCL Plex يجلب معه أيضًا الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، والتحكم بالإيماءات للمساعد الرقمي Google Assistant، فضلا عن 30 إختصار للزر الذكي. تتضمن التغييرات الإضافية دعم عناصر التحكم في الموسيقى على شاشة القفل. وبالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة، فهذا التحديث يُفعل لهم أيضًا VoLTE على شبكات EE و O2، ويجلب لهم VoWiFi كذلك.

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تحديث Android 10 للهاتف TCL Plex يحمل البنية رقم v2.0.2B.A.G، ويبلغ حجمه حوالي 2.7 جيجابايت، كما أنه يجلب معه إثنين من التطبيقات، وهما File Share و Modern Combat Rebel Guns. وبالنسبة لهذا الأخير، فهو عبارة عن لعبة إطلاق النار مُطورة من قبل شركة Gameloft، وهي نفسها اللعبة التي تم تضمينها مسبقًا في بعض هواتف موتورولا، ولكن لا يمكننا العثور عليها في متجر Google Play Store. يمكنك إزالة اللعبة، ولكن يتم إستعادتها عندما يتم إعادة الهاتف لحالة المصنع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.