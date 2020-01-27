تقرير جديد يقترح تخلي خليفة الهاتف Nokia 9 PureView عن تكنولوجيا Light

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الجميع يتوقع من الهاتف Nokia 9 PureView أن يوفر أداءً متقدمًا جدًا على مستوى أداء الكاميرا، ولكن إتضح في الأخير أن هذا الهاتف فشل في تلبية التوقعات. يمكن القول بأن أكبر خيبة آمل في الهاتف Nokia 9 PureView هي الأداء غير الموثوق به لتكنولوجيا Light المستخدمة في كاميرا الهاتف. مع بداية هذا الشهر، سمعنا بعض الشائعات حول خليفة الهاتف Nokia 9 PureView، والتي تشمل قدومه مع المعالج Snapdragon 865، وأنه سيصل في الخريف.

الآن، نحن هنا مع تقرير جديد يفيد أنه من المتوقع أن يصل هذا الهاتف تحت إسم Nokia 9.2 PureView. ووفقا للتسريب الجديد، فيبدو أن شركة HMD Global Oy ستتخلى عن تكنولوجيا الكاميرا Light هذه المرة وستختار أسلوبًا تقليدي أكثر، ولكن ليس لدينا أي تفاصيل عما يمكن توقعه هنا.

Advertisements

وفيما يتعلق بالسعر، يُشاع أيضًا أن الهاتف Nokia 9.2 PureView الجديد سيأتي بسعر أقل يبلغ حوالي 660 دولار أمريكي، مما يجعله في نفس مستوى Nokia 8. وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية، فقد أشارت الشائعات إلى أنها ستشمل شاشة خالية من الإطار، وكاميرا أساسية بدقة 32 ميغابكسل أو 48 ميغابكسل جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي ومنفذ السماعات 3.5mm.