نظام iOS 14 سيشق طريقه على الأرجح لكافة الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام iOS 13

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالتحديثات، فقد قامت شركة آبل عمومًا بعمل جيد في ضمان توافق الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل الخاصة بها مع أكبر عدد ممكن من الأجهزة. إذا كان لديك جهاز iOS قديم وكنت تتساءل عما إذا كان سيحصل على تحديث iOS 14 القادم في وقت لاحق من هذا العام، فقد يسعدك أن تعلم أن هناك فرصة جيدة أن يتحقق ذلك.

وفقا لتقرير من موقع iPhonesoft، فهو يدعي أن جميع أجهزة iOS الحالية التي تعمل بنظام iOS 13 ستكون قادرة على تشغيل نظام iOS 14 القادم. هذه أخبار سارة لأولئك الذين يأملون في الإحتفاظ بأجهزتهم لمدة عام آخر على الأقل أو نحو ذلك، على الرغم من أن مدى توافق العتاد القديم مع البرمجيات لا يزال غير واضح.

ووفقا للتقرير، فإن الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث iOS 14 تشمل iPhone SE و iPhone 6s و 6s Plus و iPhone 7 و 7 Plus و iPhone 8 Plus و iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. من المثير للإهتمام أنه لا يزال من الممكن دعم أجهزة مثل iPhone SE، ولكن كما قلنا سابقًا، فهذه أخبار سارة لأولئك الذين لا يرغبون في الترقية إلى هواتف iPhone الأحدث.

يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة لأنه لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المعروف عن شركة آبل دعمها لأجهزتها لمدة ست سنوات متتالية، لذلك نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت الشركة جلب تحديث iOS 14 إلى كافة الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام iOS 13.