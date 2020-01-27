قدمت شركة آبل طلبًا للحصول على براءة اختراع لتصميم طموح لحاسوب جديد من فئة (الكل في واحد) يدمج لوحة المفاتيح، والشاشة في لوح زجاجي منحنٍ واحد.
ويصف طلب براءة الاختراع – الذي كان موقع Patently Apple أول من رصده، وقدمته الشركة في شهر أيار/مايو 2019 – كيف يمكن بناء “منطقة الإدخال” و”منطقة الشاشة” الخاصة بحاسوب شبيه بحواسيب الشركة المكتبية (آيماك) iMac داخل سطح مستمر واحد، في حين أنه يمكن لبنية دعم خلفية الشاشة احتواء مكونات الحاسوب الأخرى.
ويُعتقد أن التصميم صادم لسببين، أولهما: أنه لم يسبق لشركة آبل أن استخدمت هذه الكمية من الزجاج في أي منتجاتها الحالية والسابقة. وثانيهما أن الشركة فكرت في دمج الحاسوب والعتاد، ولوحة المفاتيح، ولوحة التتبع معًا، مع الإشارة إلى أن طلب براءة الاختراع نص على أنه يمكن فصل لوحة المفاتيح حين الاستخدام.
ولأن التصميم غريب، فسيكون من المفاجئ أن يتحول الجهاز الذي أُطلق عليه في طلب براءة الاختراع “جهاز إلكتروني مع عضو إسكان زجاجي” Electronic Device with Glass Housing Member إلى منتج نهائي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركات التقنية حصلت في السابق على الكثير من براءات الاختراع التي لم تتحول إلى منتجات.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر آبل قد تطلق حاسوب iMac مدمجًا في لوح زجاج منحنٍ واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.